-DAVUTOĞLU O FOTOFRAFI ANLATTI ALANYA (A.A) - 22.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Dünyada ekonomik başarısıyla ve bütün çevre bölgelerdeki krize rağmen uyguladığı dış politikayla Türkiye, örnek bir başarı hikayesi olarak anlatılıyor'' dedi. Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde parti teşkilatının düzenlediği kahvaltıya katıldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, işadamları, turizmciler ve partililerin de yer aldığı kahvaltıdan sonra bir konuşma yapan Davutoğlu, kendisinin Taşkentli olduğunu belirterek, Alanya ile Taşkent arasında çok önemli tarihi bağlar bulunduğunu söyledi. Babasının sürekli Alanya ile ilişki halinde olduğunu ifade eden Davutoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu ile babasının önemli dostlukları bulunduğunu anlattı. Babasının Alanya'da çekilmiş fotoğrafını da konuklara gösteren Davutoğlu, babasının, yıllar önce Alanya'da ticaret yaptığını ve yıllarca Alanya ile Taşkent arasında gidip geldiklerini anlattı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasıyla babasının dostluğundan da söz eden Davutoğlu, şunları söyledi: ''Bir nesil sonra Mevlüt Çavuşoğlu ile yollarımız Strasburg'da kesişti. Strasburg'da kesişmesi önemli. O Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ben de Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı oldum. Yani buraların, dağların, Alanya'nın, Taşkent'in 2 çocuğu Avrupa'nın en üst iki kurumunun başkanı olarak birlikte çalıştık 6-7 ay. Bu büyük bir onur. Birlikte milletvekili olmamız, siyaset yapmamız, birlikte görev yapmamız anlaşılabilir. Ama esas önemlisi Avrupa Konseyi'nin yürütme ve yasama organının, ikisinin başında da Yörük Türkmen kökenli iki insan olması. Biz bu geçmişimizle övünüyoruz. Annem üzerinden Yörüklük vardır bizde. Bu kültür bizim için iftihar edilmesi gereken bir kültürdür. Türkiye'nin değişimini ortaya koyması açısından da önemlidir. Bir nesil öncesinde risk temini için dağlarda, merkepler üzerinde kundura taşıyan, ya da yaylalarda hayvanları otlatmak için büyük develerle göçler yapan bir toplum, şimdi farklı şekillerde kültürel gelenekleri de sürdürerek Avrupa siyasetine yön veriyor. Bu hepimizin gurur duyması ve gelecek nesillerin daha büyük hedeflere yönelmesi açısından çok önemlidir.'' -''EKİP BAŞARISI ÖNEMLİ''- 2023 yılı hedeflerinin en başında bu topraklardan tekrar güçlü ve küresel bir devletin tarihe ağırlığını koymasının yer aldığını belirten Davutoğlu, iktidarları döneminde 8 alınan mesafenin olağanüstü olduğunu söyledi. Siyasi istikrarın bu başarının arkasındaki temel unsur olduğunu ifade eden Davutoğlu, 90'lı yıllardaki hükümet yapılanmalarında başbakanın bir partiden, dışişleri bakanının başka bir partiden, enerji bakanının başka bir partiden olduğunu anlattı. Davutoğlu, bu nedenle hükümet içindeki siyasi çekişmeden ülke için bir strateji üretmeye zaman bulunamadığını savundu. Son 8 yıl içinde işlerin koordineli ve istişare içerisinde yapıldığını belirten Bakan Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Kişisel başarılardan daha çok bir ekip başarısı ve bu ekibin bir iç uyum içinde çalışması önemli. Yoksa dünyanın en iyi teorisini geliştirseniz, en iyi kararlarını alsanız, bu kararları alanlarla uygulayanlar arasında koordinasyon yoksa başarı olmaz. Gerçekten bugün dünyada ekonomik başarısıyla uluslararası krize rağmen gösterdiği büyük ekonomik performansla ve bütün çevre bölgelerdeki krize rağmen uyguladığı dış politikayla Türkiye, örnek bir başarı hikayesi olarak anlatılıyor. Çünkü belli ilkeleri temel edindik ve bunları kayıtsız şartsız uygulamaya özen gösterdik. Bir anlamda siyaset ile ekonomi ile dış politika ile değerler ve normlar arasında sağlam bir ilişki kurduk. Mesela komşularla sıfır problem ilişkisi yaşadık. Neden? Çünkü istedik ki bu ülke sadece kendi potansiyeli ile değil tarihte beraber olduğu diğer kardeş halkların potansiyellerini de harekete geçirerek gerçek bir çekim alanı haline gelsin. İşte çevre ülkelerle izlediğimiz politikaların neticesinde bugün vizeler kalkıyor, daha süratli bir iletişim ortamı oluyor ve Türk insanı çevre halklarla bütünleşiyor.'' YÖRÜK BOYLARI Dışişleri Bakanı olduktan sonra Lübnan Büyükelçisine talimat vererek bu bölgedeki Yörük boylarının ortaya çıkarılmasını istediğini anlatan Davutoğlu şunları kaydetti: ''Büyükelçimize söyledim, Lübnan'da Yörük boyları olduğunu. O da buldu. Dışişleri Bakanı olarak gittiğimde o bölgedeki Yörükler beni atlarla karşıladı. Büyük bir tören yaptılar. Oraya Lübnanlı da dahil giden ilk bakan bendim. Bir Yörük kökenli bakana da bu yakışır. Gittik oraya okul hastane her türlü imkanı sağladık. Diğer çevredekiler onlara (Şanslısınız. Arkanızda Türkiye var) demişler. Başbakanla da o bölgeye gittik. Yüzlerce bayrakla atlıların karşıladığı, onbinlerin toplandığı meydanda, sanki dersiniz Alanya'da toplantı yaptık. Bizim Yörüklerin, Türkmenler'in, nereye giderseniz gidin güçlü bir arka yanı ve güçlü bir kimlik bilinci var.'' BU KÜLTÜR TERK EDİLEMEZ Yörük ve Türkmen kültürünün mutlaka korunması gerektiğine vurgu yapan Davutoğlu, ''Bu mayayı annelerden babalardan dedelerden aldık ve bu mayayı hiç bir bir zaman unutmayız. Bizi biz yapan temel şey Alanya - Taşkent arasındaki bu dağlarda asırlar boyu süren vefaya, karşılıklı saygıya, edebe dayalı bir kültürdür. Başka her şeyden vazgeçilebilir, ama bu kültür terk edilemez. Bu kültür çünkü, bizi biz yapan kültürdür ve biz bununla iftihar ediyoruz. Bu kültüre yabancılaştığınız zaman ne başarılı bir Dışişleri Bakanı olabiliriz ne de başarılı bir AKPM Başkanı olabiliriz'' diye konuştu.