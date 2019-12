-DAVUTOĞLU: NİYETİMİZ LİBYA'YI BOŞALTMAK DEĞİL ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bütün Türk vatandaşlarının Libya'dan tahliyesinin gerekmeyebileceğini belirterek, "Bizim niyetimiz Libya'yı boşaltmak değil" dedi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle kurulan kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Davutoğlu, gazetecilerin Libya'da Türk vatandaşlarından hayatını kaybeden olup olmadığını sorması üzerine, "Bize maalesef üzücü bir olay ulaştı, bir vatandaşımızın can kaybıyla ilgili" dedi. Hayatını kaybeden Türk vatandaşının Yunus Emre Çelik olduğunu belirten Davutoğlu, Çelik'in Trablus yakınlarında bir şantiyede yaşamını yitirdiğini kaydederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Davutoğlu, bu olayın dışında ufak tefek gerilimler haricinde herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını kaydetti. Kaddafi'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Davutoğlu, "Birinci önceliğimiz Libyalı kardeşlerimizin can güvenliği ve orada insani bir trajedinin çıkmasının önüne geçmek. Bu konuda atılacak her türlü adımı atarız. Bu konuda verilecek her türlü mesajı veririz. Her bir Libyalı kardeşimizin canı azizdir. Kaddafi'nin mesajları ötesinde ilkesel tutumumuz budur. Ümit ederiz ki Libya'da bir an önce iç barış sağlanır ve bütün bu tecrübelerden alınan derslerle toplumsal talepleri karşılayan bir yönetim, bir kamu düzeni oluşturulur" dedi. Gazetecilerin, özel medya kuruluşlarının Libya'ya giden gemilere niçin alınmadığını sormaları üzerine Davutoğlu, bu tür durumlarda medyanın ne kadar büyük katkı yapabileceğinin farkında olduklarını belirtti. Libya'da 25 bin civarında Türk vatandaşı varken orada bulunan toplam büyükelçilik ve konsolosluk çalışanı sayısının 20'yi geçmediğini anlatan Davutoğlu, her bin kişiye bir memurun bile düşmediğini kaydederek, medyadan tabloyu doğru okuyarak, devletin vatandaşlara karşı duyarsız kaldığı izlenimi oluşturmamasını istedi. Şu ana kadar 10 binlerce vatandaşı Libya'da bulunan ülkelerin hiçbirinin tahliye gerçekleştiremediğini kaydeden Davutoğlu, bu durumun bilinerek ona göre yorumların yapılması gerektiğini belirtti. Medyanın eleştiri hakkı olduğunu, ancak bunun da insaflı ve araştırıldıktan sonra yapılması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, ilk giden gemilerde neyle karşılaşılacağının bilinmediğini ve geri dönecek kişilerin de sayısını da düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Düşünün, 100 medya mensubu alsak 100 kişiyi daha az tahliye edebileceğiz demektir. Deniz şartlarında geminin kapasitesinin üstünde bir şey alamazsınız. İlk tahliye önemli olduğu için en az sayıda ve en çok medya kuruluşuna ulaşabilecek kuruluşları tercih etmek zorunda kaldık" dedi. Davutoğlu, bundan sonraki seferlerde daha çok medya mensubunu götürmeye gayret edeceklerini söyledi. -TAHLİYE ÖNCELİKLERİ- Davutoğlu, tahliye öncelikleri hakkında bilgi vererek, Libya'da statik bir durum olmadığını, Pazar günü birinci önceliğin Bingazi'de olduğunu, ama Salı günü önceliğin Trablus'a kaydığını kaydetti. Gemileri öncelikle Libya açıklarına yönlendirdiklerini, gelen bilgilere göre nerede tahliye öncelik taşıyorsa gemileri oraya yönlendireceklerini ifade etti. Davutoğlu, Bingazi, Tobruk civarındaki 5 bin vatandaşın 3 binin tahliye edildiğini, güney bölgelerin şu an için sakin olduğunu belirterek, "Duruma bakarak sayıyı ona göre tayin edeceğiz. Ama bütün Türk vatandaşlarının boşaltılması gibi bir ihtiyaç da söz konusu olmayabilir. Bizim niyetimiz Libya'yı boşaltmak değil. Niyetimiz, mümkünse vatandaşlarımızın bulunduğu yerde güvenliğini sağlamak, değilse diğer yerlere transfer ederek güvenliğini sağlamak, ama Libya içinde kalmalarını sağlamak. Bunlar mümkün değilse tahliye işlemini sağlamak" diye konuştu. Davutoğlu, şu anda Libya'dan gelen tahliye talebinin 4-5 bin kişi civarında olduğunu ifade ederek, öncelikle onların taleplerini karşılayacaklarını söyledi. Tahliye yardımı isteyen ülkelerden bazılarının Almanya, ABD, Avustralya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Çin, İngiltere, İran, Suriye, Sırbistan, Ukrayna, Kazakistan, Kosova, Romanya, Ürdün olduğunu belirten Davutoğlu, dört kıtadan talebin söz konusu olduğunu bildirdi. Gazetecilerin gözaltında Türk vatandaşının olup olmadığını sorması üzerine de kendilerine bu konuda ulaşan bilgi bulunmadığını kaydeden Davutoğlu, bazı bölgelerde geçici süreyle bazı muamelelerin olabileceğini, ama herhangi bir gözaltı bilgisinin kendilerine ulaşmadığını anlattı. Davutoğlu, basın toplantısının ardından kriz masalarını da gezerek Nazlı Mavigül adındaki vatandaşın telefonuna cevap verdi. Davutoğlu, Mavigül'ün bir yakınının Libya'nın güney bölgesinde olduğunu belirterek, kendilerinden yardım istediğini söyledi. Güneyde şu an için bir güvenlik problemi olmadığını belirten Davutoğlu, ancak bazı vatandaşların yiyecek sıkıntısı çektiğini ifade ederek, Libya'da gıda işi yapan bir firmanın bütün imkanlarını sıkıntıda olan vatandaşlara sunduğunu söyledi.