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Davutoğlu: Nerede Ermeni varsa konuşacağız

Davutoğlu, Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıya karşı ses çıkaracaklarını söyledi.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıya karşı ses çıkaracaklarını belirterek, “Bu bağnaz tutuma karşı nerede bir Ermeni varsa gidip konuşacağız” dedi.
 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dördüncü Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yaptı.


Ahmet Davutoğlu, özetle şunları söyledi:


“Fransız Meclisi Avrupalılara nasıl düşünmeleri gerektiğini dikte etti. Bunun Ortadoğu’daki diktatörlerden hiçbir farkı yoktur.


Avrupa'daki etelektüellere sesleniyorum, değerlerinize sahip çıkın. Biz zaten sesimizi yükselteceğiz. Yasak olduğu yerde gidip biz bunu tanımıyoruz diyeceğiz. Avrupa Konseyi’nde sesimizi yükselteceğiz. Eğer Avrupalar sahip çıkmıyorsa biz bu değerlere sahip çıkacağız.


Bundan sonra sınavda olan biz değil, Fransa’dır. Fransa Senatosu sınavdadır. Fransa’da Türkler ayağa kalktı, kalkacaktır.


Bu tedbirler ilk aşamadır. Her aşama Ankara’da değerlendirilecektir. Dikte ettirilen bir Türkiye yok artık.


Fransa’nın bağnaz tutumuna karşı nerede bir Ermeni varsa gidip konuşacağız. Fransa’nın ve diğer ülkelerin aramıza nasıl fitne soktuğunu anlatacağız.


Bizim tarihten çekineceğimiz bir şey yok, gücümüzü tarihimizden alıyoruz. Bizi kaybeden tarih akışının ritmini de kaybeder. Tercihlerini onlar yapacaktır."



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