-DAVUTOĞLU, NECEF VE KERKÜK'E GİTMEYECEK BAĞDAT (A.A) - 16.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan'daki gelişmelerin hız kazanması üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Ankara'dan Şam'a gideceklerini belirterek, bu nedenle Irak ziyareti çerçevesinde gitmeyi planladığı Kerkük ve Necef'e gidemeyeceğini söyledi. Bağdat ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davutoğlu yarın Şam'da düzenlenecek Lübnan zirvesi ile ilgili olarak şöyle konuştu: ''Aslında yarın Necef ve Kerkük'e gitmek istiyordum. Ancak Lübnan'daki gelişmelerin hız kazanmasıyla, yarın Başbakanımızla bir ziyaret yaparak, Lübnandaki gelişmeleri Suriye lideri Beşşar Esad ile değerlendirme zarureti dolayısıyla bu akşam Ankara'ya döneceğim. Sayın Başbakanla da yarın Şam'a intikal edeceğiz.'' Türkiye-Irak ilişkilerinin son yıllarda çok geliştiğini, Bağdat'a sık sık ziyaretler yaptıklarını hatırlatan Davutoğlu, Irak'ta yeni kurulan hükümetin Irak halkına hayırlı olmasını diledi. Irak hükümeti için ''gayet güzel bir kompozisyon, yeni bir hükümet kuruldu, hayırlı olsun'' diyen Davutoğlu, Bağdat ziyaretinin Başbakan Erdoğan ile Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Irak'ta hükümet kurulduğu gün yaptıkları telefon görüşmesinde gündeme geldiğini, bu ziyaretin bir tebrik ve iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının hazırlıkları çerçevesinde yapılmakta olduğunu bildirdi. Bakan Davutoğlu, bu sabah Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Başbakan Maliki ile görüştüklerini anımsatıp, ''İnşallah önümüzdeki takriben 1-2 ay içinde Konsey'in ikinci toplantısını Türkiye'de yapacağız'' diyerek, bu toplantı öncesinde hazırlıklar için Zebari'nin Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Maliki ve Zebari ile görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Davutoğlu, ''Gerçekten, başta Lübnan ve Tunus olmak üzere çok hareketli günler yaşanıyor. Tabi ki Türkiye, Irak gibi dost ve komşu bir ülke ile her zaman istişare fırsatı kollar. Bu çerçevede görüşlerimizi paylaştık. Irak'ta demokratik bir seçim sonrasında hükümet kurulması bölgeye çok iyi bir haberdi. İnşallah diğer kardeş ülkelerde de sağlıklı hükümet yapıları kurulur'' diye konuştu. Bağdat ziyaretinin çok verimli bir gezi olduğunu belirten Davutoğlu, her zaman olduğu gibi görüşlerini dostça ve kardeşçe paylaştıklarını ifade etti. ''Türkiye ve Irak önümüzdeki dönemde çok fazla entegre olacaklar'' diyen Davutoğlu, iki ülkenin her konuda işbirliği yapacağını ve Konsey'in ikinci toplantısının çok önemli gelişmelere zemin teşkil edeceğini bildirdi.