-Davutoğlu, Nebil Şaat ile görüştü ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze ve Batı Şeria'nın işgal altında tutulmasının yasadışı olduğunu ve "zaten illegal olan bir uygulamanın bir de illegal bir ablukayla tahkim edilmesinin ve bunun hukuki görülmesinin mümkün olmadığını" söyledi. Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi Nebil Şaat ile Resmi Konuttaki görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, Gazze ve Batı Şeria'daki yasadışı uygulamanın sona erdirilmesi için "uluslararası alanda hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini" bildirdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, görüşmede iki konuya odaklandıklarını, birincisinin, Filistin devletinin BM'de tanınması olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunun "çok net ve açık" olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu, aslında çok geç kalmış bir karardır. Filistin halkı, bütün diğer onurlu halklar gibi devlet olarak kendi devletlerine sahip olmak, kendi egemenliklerine sahip olmak ve bunun dünyaca tanınmasını talep etmekte tamamıyla haklıdır ve bu talepleri mutlak anlamda da kabul görmelidir" diye konuştu. "Filistin devletinin tanınmasının, Filistin halkına yapılmış bir lütuf olmadığının" altını çizen Davutoğlu, Filistin devletinin tanınmasının Filistin halkının "en doğal hakkı" olduğunu söyledi. Davutoğlu, tanınmanın uluslararası toplumun borcu olduğunu ve bu borcun ödenmesinin de vaktinin geldiğini belirtti. Türkiye'nin, Filistin devletinin verdiği diplomatik mücadeleye her türlü desteği verdiğini ve vermeye de devam edeceğini kaydeden Davutoğlu, bu konuda yürütülen kampanyanın da birlikte planlandığını söyledi. Davutoğlu, Mahmud Abbas'ın geçen ay yaptığı ziyarette de BM'de ülke ülke oylama durumunu gözden geçirdiklerini ifade ederek, son güne kadar çabalarını sürdüreceklerini ve BM'de Filistin'in tanınması için en yüksek oyun çıkması için çalışacaklarını söyledi. Davutoğlu, Şaat ile ele aldıkları ikinci konunun; Türkiye-İsrail ilişkilerinde gelinen son durum ve Türkiye'nin aldığı kararlar olduğunu belirterek, Nebil Şaat'ın Türkiye'nin kararlı tutumu için şükranlarını ifade ettiğini ve kendilerinin de teşekkür ettiklerini belirtti. Türkiye'nin aldığı kararlar çerçevesinde, bundan sonra atılacak adımlar konusunda da Şaat'ı bilgilendirdiklerini anlatan Davutoğlu, özellikle Uluslararası Adalet Divanı'na gitmek için BM Genel Kurulu'ndan alınacak karar konusunda düşüncelerini paylaştıklarını bildirdi. "Biz, BM Genel Kurulu'ndaki bu süreci başlatmak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" diye konuşan Davutoğlu, dün Arap Ligi Genel Sekreteri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile de görüştüğünü ve desteklerini aldığını belirtti. Davutoğlu şöyle konuştu: "Gazze'nin işgal altında tutulmasının kendisi zaten yasa dışıdır. Batı Şeria'nın da aynı şekilde. Zaten illegal olan bir uygulamanın, bir de illegal bir ablukayla tahkim edilmesi ve bunun hukuki görülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bu konuda uluslararası alanda hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu konuda da Filistin yönetimi ile çalışmalarımızı koordine ediyoruz, etmeye devam edeceğiz."