Davutoğlu'ndan YKS tarihinin değişmesine tepki: 2 ayda 3 farklı tarih ilan edilir mi? Gençlere verdiğiniz sözü tutacaksınız

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihinin öne çekilmesine tepki göstererek, "Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı. Zaman ne çabuk geçiyor! 2 ay içerisinde 3 farklı sınav tarihi ilan edilir mi? Bu gençlere yapılan bir zulümdür. Gençlere bir söz verecekseniz, o sözü tutacaksınız” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın geçtiğimiz günlerde 2020 YKS'nin 25 - 26 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleşme planlarını duyurduğu basın açıklamasında YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

YKS tarihinin öne çekilmesine sosyal medyadan ve siyasi isimlerden tepkiler gelirken eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da durumu Twitter hesabından eleştirdi.

Davutoğlu şunları söyledi:

“Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı. Zaman ne çabuk geçiyor! 2 Ay içerisinde 3 farklı sınav tarihi ilan edilir mi? Gençlere bir söz verecekseniz, o sözü tutacaksınız.

Gençlerimiz, okullardan, kurumlardan, sistemlerden özgürlük alanları ve güven duygusu ihtiyaçlarına cevap beklemektedir. Ancak son dönemde YÖK ve hükümetin aldığı kararlar, bu iki temel ihtiyacı zedeler niteliktedir. Korona salgını öncesinde YKS sınavının 20-21 Haziran’da yapılacağı açıklandı. 26 Mart’ta YÖK Başkanı çıktı ve sınavın 25-25 Temmuz’a alındığını söyledi. Gençler de kendilerini psikolojik olarak bu tarihe hazırladı. Ancak bugün de Sayın Cumhurbaşkanı, 27-28 Haziran’da yapılacağın ilan ettiler.

Allah aşkına gençlerin en önemli sınavı, hayata atılacakları ve yıllarca birikim yaptıkları sınav için, iki ay içerisinde üç farklı tarih açıklanır mı? Bu gençlere yapılan bir zulümdür."

TIKLAYIN - Erdoğan, 'normalleşme planını' açıkladı: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni verildi; kuaförler ve AVM'ler açılıyor