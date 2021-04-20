Davutoğlu'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a: Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketi üzerinden bakanlığa 9 milyon TL'lik dezenfektan satmasına ilişkin, "Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin! O koltuk size haram!" dedi.

Davutoğlu, "Özürleri kabahatlerinden büyük! Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor, 'Evet, bakanın firmasından mal aldık ama ucuza.' Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin! O koltuk size haram!" diye tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

OdaTV'de Ticaret Bakanı Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlanmıştı. Bakan Pekcan, söz konusu iddiaları kabul ederek; "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" demişti.

TIKLAYIN: CHP'li Öztunç: Ticaret Bakanı Pekcan, Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan sattı

TIKLAYIN: Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi"