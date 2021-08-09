Davutoğlu'ndan Marmaris'e geçmiş olsun ziyareti: Türkiye’yi yönetenlerin buradan çıkartacakları çok önemli dersler var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 156 bin metrekareden fazla alanın yandığı Marmaris’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Davutoğlu, “Türkiye’yi yönetenlerin kriz yönetimi bağlamında buradan çıkartacakları çok önemli dersler var” dedi.

Davutoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte; İçmeler bölgesinde ve Turunç yolunda incelemeler yaptı.

Yaşananları “yangın tsunamisi” olarak değerlendiren Mehmet Oktay, “Var gücümüzle ata topraklarımızı, ormanlarımızı korumak için savaştık. Bir kez daha yanımızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. İçmeler’deki yangından kıl payı kurtulan benzin istasyonunu da inceleyen Davutoğlu ve Oktay, işletmeciye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının etkili olduğu Turunç yolu üzerinde açıklama yapan Davutoğlu; “her senaryoda omuz omuza vermek üzere bir yangı bilincinin yerleşmesi gerektiğine” işaret etti. Davutoğlu, şunları söyledi:

“Marmaris’in değerli belediye başkanına, yangın esnasında gösterdikleri direnç ve dayanışma için takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin bu süreçten çıkartacağı dersler var. Elde ettiğimiz tecrübe ile yeni bir strateji geliştirmeliyiz.

Bölge bazında, ilçelere kadar inen yeni bir yol haritası çizmeliyiz. Bu afette koordinasyon aşamasında, yangına müdahale aşamasında, ekipmanda, insan unsurunda bazı eksiklikler oldu. Türkiye’yi yönetenlerin kriz yönetimi bağlamında buradan çıkartacakları çok önemli dersler var.”