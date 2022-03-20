Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert müdahaleye tepki: Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, polisin bugün Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesine ilişkin olarak, “Adana'da Furkan Vakfı gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da polisin sert müdahalesi üzerinden iktidara tepki göstererek, "Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz." değerlendirmesini yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidardaki otoriter zihniyet bunu asla anlamadı. Dün karşı çıktığı her zulmün bugün faili oldu." yorumunu yaptı.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, polisin Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik müdahalesini ‘orantısız güç’ olarak niteledi. Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

“Adana'da Furkan Vakfı gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır.”

Karamollaoğlu: Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, polisin Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesi nedeniyle AKP iktidarını eleştirerek, “Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz” dedi.

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin bugün Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesini eleştirdi. Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şaşkınlık, daha doğrusu şok içindeyiz. Ne oldu size anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz.

Kameralar önünde yapılan bu müdahaleleri gördükten sonra gözaltında yaşananları düşünmek bile istemiyoruz. Furkan Vakfı gönüllülerinin karşılaştığı muamele, iktidarın farklı fikirlere olan hasmane tutumunun bir göstergesi niteliğindedir.

Anayasa'yı hatırlattı

Unutulmamalıdır ki ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ (Anayasa madde 34). Gerekçesi ne olursa olsun, şiddet içermeyen eylemlere karşı bu şekilde müdahale etmek kabul edilemez.

Alparslan Kuytul ve arkadaşlarının bir an evvel serbest bırakılması için yetkilileri göreve davet ediyorum.”

Babacan: Elbet bütün coplar bir gün kırılacak