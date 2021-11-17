Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Nas' tepkisi: İnsanları dinden soğutmayın

Erdoğan, ekonomide çözümün faiz indiriminde olduğunu ısrarla vurguluyor. 'Faiz sebep enflasyon sonuç' tezini her fırsatta dile getiren Erdoğan, Merkez Bankası'nın da olaya kendi bakış açısından görmesini beklediğini açıkça ifade etti. Cumhurbaşkanı, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla olmam, olamam” dedi.
"Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor"
Erdoğan sözlerine İslam'da kesin emir, yasak anlamına gelen 'nas' vurgusuyla devam etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece faizle olan savaşına devam edeceğini söyledi. Faizle nasıl mücadele edeceğini açıklarken de, "Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bizim arkadaşlarımıza ne oluyor. Bunu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Şunu bilmemiz lazım, bu konuda Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Biz değerler silsilemiz içinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız” şeklinde konuştu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın faizle mücadele ederken ortaya koyduğu din temelli gerekçeyi eleştirdi. AKP iktidarının 20 yıllık sürecinde artan dolar, enflasyon ve faizin alınan yanlış kararlar, ekonominin reel gerçeklerinden uzak uygulamalar yüzünden buralara geldiğine dikkat çeken Davutoğlu, "Halkımızı dünyanın en yüksek faizine, ekonomimizi faiz baronlarına mahkum eden sizsiniz! Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın! Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.