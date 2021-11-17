Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Nas' tepkisi: İnsanları dinden soğutmayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faizle mücadelede dinden örnek vererek 'faizin kesin haram olma' hükmüne atıf yaptığı sözlere Ahmet Davutoğlu'ndan cevap geldi. Davutoğlu, "Ekonomi anlayışınızın yol açtığı yıkıma dinimizden delil (nass) verip insanların inançlarını sarsmayın!" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim arkadaşlara ne oluyor. Nas orda olduğuna göre sana bana ne oluyor." açıklaması yapmıştı.

Davutoğlu, "Söz ile eyleminiz arasındaki çelişki ile deizmin yayılmasının sebebi de sizsiniz!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.