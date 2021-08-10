Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Çıkın özür dileyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin genelinde çıkan orman yangınlarına müdahaleye ilişkin Yunanistan örneğini vererek, "Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; özür dilemek bazen bir meziyettir. Çıkın ve bütün bu çelişkiler dolayısıyla, bütün bu yanlışlıklar, geç müdahaleler ve bütün bu ihmaller dolayısıyla başında bulunduğunuz iktidar adına özür dileyin" dedi.

Davutoğlu, partisinin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki danışma toplantısında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin çelişkili ifadelerini anımsatan Davutoğlu, "Hangisi doğru" diye sordu.

Davutoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çıkın özür dileyin"

"Bunlar, sabah söylediklerini öğlen reddedenler, akşam yeni bir gerçekle uyanıp, gece yarısı o gerçeği de unutanların iktidarıdır. Türk Hava Kurumu'nu Orman Bakanı yalanlar, Orman Bakanı'nı Cumhurbaşkanı yalanlar, sonra hep beraber birbirlerini yalanlarlar. Şimdi böyle bir tablo karşısında her şeyden önce bir muhasebe yapmaları lazım. Bakın Yunanistan'da, bizden daha az bir hasar olmuş olmasına rağmen orman yangınlarına gerekli müdahalede bulunmadığını itiraf eden Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Ve başbakan da çıktı özür diledi. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; özür dilemek bazen bir meziyettir. Çıkın ve bütün bu çelişkiler dolayısıyla, bütün bu yanlışlıklar, geç müdahaleler ve bütün bu ihmaller dolayısıyla başında bulunduğunuz iktidar adına özür dileyin ve sonra da bu eksikliklerin, bu ihmalin hesabını emrinizdeki bakanlardan, bürokratlardan hiç çekinmeden sorun."

İktidara 10 maddelik öneri

Davutoğlu, iktidara yangın sonrası atılacak adımlara ilişkin 10 maddelik bir öneride bulundu. Davutoğlu'nun önerileri şöyle:

"Geçmişte açıklanan İklim Değişikliği Strateji Belgesi, bu tecrübeden hareketle süratle yeniden gözden geçirilerek bir döneme has olmayan, bir iktidara da has olmayan geniş kapsamlı bir küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ulusal strateji planlaması ilan edilmelidir. Büyük ölçüde soğutma işlemlerine geçildiği ve rehabilitasyon aşaması başladığı için tekrar yangının çıkma ihtimali göz önüne alınarak, birtakım tedbirler gerektiğinde müdahale tedbirleri almakla birlikte, bir rehabilitasyon eylem planı açıklanmalı ve halkla paylaşılmalıdır. Yangının arkasından gelecek bir sel ile daha büyük bir çevre felaketi yaşanmaması için şimdiden gerekli tedbirler alınmalı ve o alan hiçbir ranta mahal bırakmaksızın, hiç kimsenin rant alanı haline dönüşmeksizin temizlenmeli ve yeni bir rehabilitasyon dönemi başlatılmalıdır. Bütün bölgelerde kurulan merkezler üzerinden kalıcı bir ekosistem ihya planlaması yapılmalıdır. Şu andan itibaren, orman alanlarında maden arama veya başka projeler bağlamında verilen bütün izinler, ağaçları koruyabilmek ve orman alanlarını muhafaza etmek üzere bir moratoryum ile durdurulmalıdır. Kriz yönetimi son derece başarısız oldu ama yeni bir kriz yönetimini hayata geçirmek üzere yeni bir insan unsuru yetiştirilmesi lazım. Süratle bütün ekipman gözden geçirilmeli. Bu envanter çalışmaları ve insan unsuru yetiştirildikten sonra yerel bazlı simülasyonlar yapılmalı. Yangınla ve afet ilgili yeni bir iletişim stratejisi geliştirilmeli. Bütün kurumlar kendilerini gözden geçirmeli."

"Bu millet o gece direnenleri de bilir, ekranlarını bu direniş çağrısına kapatanları da"

Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın suç duyurusu üzerine ifadesinin alınmasına ilişkin de şunları söyledi:

"Bu millet, o gece direnenleri de bilir. O gece bu direnişe katılmayıp, günler sonra ortaya çıkıp bütün rantı toplama çabası içinde olanları da bilir. O gece ulusal ve uluslararası televizyonlarda bizim gibi direniş çağrısı yapıp mücadelede edenleri de bilir. O gece ekranlarını bu direniş çağrısına kapatanları da bilir. Selim Temurci ve arkadaşları, İstanbul sokaklarında kan ve ter dökerken bu damat bakanın kardeşinin başında bulunduğu televizyon, Selim Bey'in beyanatını verme cesaretini gösteremedi. Sustu ve beklemeyi tercih etti. O gece bütün televizyon kanallarının yayınları tek tek kontrol edilsin. Hangi televizyon kanalı direnişe destek vermiş? Hangi televizyon kanalı ‘Acaba sonucu ne olur' diye bekleyemeye geçmiş ortaya çıksın bakalım, ondan sonra Berat Albayrak konuşabilir mi?

"Bunun adı paralel bürokrasi, paralel yargı, paralel siyaset"

"Damat bakan istifa etmiştir. 128 milyar doların hesabını vermemek için. Ülkeyi dünyada en yüksek enflasyonun, en yüksek faizin yaşandığı ülke olma noktasına getirmenin hesabını vermemek için bir gece kayınpederine bile haber etmeden, bir İnstagram hesabıyla istifa etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum, istifa etmiş ve ayrılmış eski bakanın şu anki Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'yla birtakım köşelerde toplanıp konuşmasının sebebi nedir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, hiyerarşi içinde Hazine ve Maliye Bakanı'na hesap verir. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi olarak Burhan Kuzu'nun hukuka yaptığı müdahaleyle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile görüşerek ya da başka bakanlar üzerinden şu anki Cumhurbaşkanlığı kabinesine ve siyasete yaptığı müdahaleler arasında bir fark yok. Bunlar, bir tarafta hesap verecek olan resmi hiyerarşide bir yöneticiler silsilesi olsun, ama diğer tarafta gerçek kararları başkası alsın hesabı içindeler. Bunun adı paralel bürokrasi, paralel yargı, paralel siyaset, paralel devlet yapılanması gibi bir yapılanmadır ki FETÖ'nün böyle bir yapılanma kurmasına karşı mücadele eden o zamanki AK Parti'nin derin vicdana sahip olan bizler, bugün de Gelecek Partisi'nin çınar yaprağı altında aynı paralel yapı anlayışıyla aynı kararlılıkla mücadele ederiz."