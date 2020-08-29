Davutoğlu’ndan Albayrak tepkisi: Liyakatsiz bir bakanı Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reklamının yapıldığını söyleyerek, "Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan, liyakatsiz bir bakanı önce iktidar partisinin başına sonra Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum: İstediğiniz kişiyi kendi partinizin başına getirebilirsiniz, bu bizi ilgilendirmez ama milletin tek bir kuruşunu böyle bir PR kampanyasına harcama hakkınız yoktur." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kocaeli 1. Olagan İl Kongresi’ne telekonferans yoluyla bağlandı. Davutoğlu isim vermeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

“Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil”

Malazgirt Zaferini kutlayan Davutoğlu, “Biz 26 Ağustos Malazgirt Zaferini sadece bir askeri zafer olarak görmüyoruz. Anadolu'da yerleşik medeniyetlerle buraya gelen Türkmen obalarının ve boylarının kaynaşmasına büyük bir zafer olarak görüyoruz. Medeniyet birikiminden, her bir etnik, mezhebi, dini gelenekten insanların özgür şekilde bir araya geldi mahallelerde, mezralarda, köylerde omuz omuza verdiği Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş-i Veli'nin şekillendirdiği bir kültür coğrafyasının adı oldu Anadolu” dedi.

“Milletin tek kuruşunu PR kampanyasına harcama hakkınız yok”

Karadeniz'de doğalg az rezervinin bulunduğu açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reklamının yapıldığını savunan Davutoğlu, “Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan, liyakatsiz bir bakanı önce iktidar partisinin başına sonra Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum: İstediğiniz kişiyi kendi partinizin başına getirebilirsiniz, bu bizi ilgilendirmez ama milletin tek bir kuruşunu böyle bir PR kampanyasına harcama hakkınız yoktur. Biz bunun hesabını sorarız” dedi.

"Vaka sayılarında karatma olduğu kanaati hakim"

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı tartışmalarına da değinen Davutoğlu, “Pandemi şartları bağlamında Türkiye bir şeffaflık sınavından geçiyor. Verilen rakamlarla yaşanan realite arasında büyük bir uçurum olduğu kanaati her yerde hakim. Son 48 saat içinde 5 uzman hekimimiz COVİD dolayısıyla vefat etti. Ankara'da pandemi hastanesine dönüştürülen hastanelerde ne kadar yoğunluk olduğuyla ilgili gelen bilgiler var, farklı illerimizden gelen bilgiler var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında stabil gidiyormuş gibi bir intiba var. Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyorum: Siyasetin en önemli ilkesi şeffaflıktır. Bugün bilgiler üzerinde bir karartma olduğu kanaati hakim” diye konuştu,