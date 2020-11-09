Davutoğlu'ndan Berat Albayrak yorumu: Devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistem değişmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Davutoğlu yaptığı paylaşımda, "Devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor" dedi.

Davutoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz.”