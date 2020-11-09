T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak yorumu: Devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistem değişmeli

09 Kasım 2020 08:36

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Davutoğlu yaptığı paylaşımda, "Devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor" dedi.

Davutoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz.”

ETİKETLER

ahmet davutoğlugelecek partisiberat albayrakhazine ve maliye bakanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24