Davutoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener’e bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, sosyal medya hesabından Davutoğlu ve ailesine teşekkür etti.

Akşener, Ramazan bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.

Akşener, paylaşımında ''Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin.'' ifadelerine yer verdi.