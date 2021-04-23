T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu'ndan ABD'ye '1915 olayları' çağrısı: Tarihi olaylar siyasete araç kılınmamalı

23 Nisan 2021 21:42

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Birinci Dünya Savaşı'nda her inançtan Osmanlı vatandaşı büyük acılar yaşadı, bunun üzüntüsünü hep hissediyor ve paylaşıyoruz. Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, "Türkler ve Ermeniler kendi ortak geçmişlerini ve geleceklerini üçüncü tarafların insiyatifine bırakmadan aralarında önyargısız görüşmelidir" ifadelerini de ekledi.

TIKLAYIN - New York Times: ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanıyacak
Ahmet DavutoğluABD1915 olaylarıErmeni SoykırımıJoe BidenABD Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24