Davutoğlu'ndan ABD'ye '1915 olayları' çağrısı: Tarihi olaylar siyasete araç kılınmamalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Birinci Dünya Savaşı'nda her inançtan Osmanlı vatandaşı büyük acılar yaşadı, bunun üzüntüsünü hep hissediyor ve paylaşıyoruz. Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, "Türkler ve Ermeniler kendi ortak geçmişlerini ve geleceklerini üçüncü tarafların insiyatifine bırakmadan aralarında önyargısız görüşmelidir" ifadelerini de ekledi.