Davutoğlu: NATO, meydan okumalara karşı koyacaktır

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile Musul krizi için bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arap Baharı sonrası yaşanan gelişmeler NATO'nun yeni bir poltika yürütmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Galler'de toplanacak NATO zirvesi de bu anlamda çok önemli. NATO'nun tüm bu meydan okumalara yeni bir stratejiyle karşı koyacaktır" dedi.

Davutoğlu ve Rasmussen'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Davutoğlu:

"Ben kendisine bir NATO üyesi ülke olarak Musul'daki vatandaşlarımız için gösterilen çabalar, Patriot bataryaları konusunda teşekkür ettim. Şu anda çok ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Bu anlamda NATO içindeki işbirliğimizin artarak devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki kritik aylarda, kritik dönemde bu anlamda adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Galler'de toplanacak NATO zirvesi de bu anlamda çok önemli, bunları da değerlendirdik. Biz transatlantik dayanışmasının demokratik değerlerin savunulması açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz.

NATO bu yıl Afganistan'dan çekilecek. Irak'ta NATO gücü yoktu ancak orada da siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Tekrar ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum."

Rasmussen'den 'rehine' çağrısı

Rasmussen de, "Bu nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Türkiye 60 yılı aşkın süredir NATO'nun başlıca güçlerinden biri haline gelmiştir. Eylül ayında Galler’de yapılacak NATO zirvesinde gündeme gelebilecek konularla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Son gelişmeler, güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiştir" diyerek sözlerine başladı.

NATO Genel Sekreteri, "Sayın Bakan’la bölgesel gelişmeleri de konuştuk. Türkiye’nin güneyinde bulunan Patriot füzeleri de buna bir cevaptır. Irak’ta gerçekleşmekte olan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye’nin Musul’daki başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınıyorum ve alıkonulan herkesin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. Musul’da gerçekleştirilen bu suçun hiçbir dayanağı olamaz" dedi.