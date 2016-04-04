Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Stoltenberg, bu akşam Davutoğlu'nu aradı.
Görüşmede, Ege Denizi'nde yasa dışı göç, terörle mücadele, Irak, Suriye, Libya ve Afganistan'daki son gelişmeler konularında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye'de son dönemde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini yineleyen Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin terörle mücadele alanındaki etkin çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini vurguladı.