T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Görüşmede mülteci konusu, terörle mücadele; Irak, Suriye, Libya ve Afganistan'daki son gelişmeler konuları ele alındı

04 Nisan 2016 00:35

Başbakan Ahmet Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Stoltenberg, bu akşam Davutoğlu'nu aradı. 

Görüşmede, Ege Denizi'nde yasa dışı göç, terörle mücadele, Irak, Suriye, Libya ve Afganistan'daki son gelişmeler konularında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'de son dönemde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini yineleyen Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin terörle mücadele alanındaki etkin çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini vurguladı. 

ETİKETLER

davutoğlutelefonjens stoltenberg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24