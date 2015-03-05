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Davutoğlu: Musul'da sıcak çatışmaya girmeyiz

'Türkiye’ye doğrudan saldırı olursa anında cevap veririz. Buna potansiyelimiz de kudretimiz de var'

05 Mart 2015 09:28

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul’u IŞİD’den geri almaya hazırlanan Irak Ordusu’na verilecek askeri destekle ilgili olarak, “Türkiye, Irak’ta ya da Suriye’de sıcak bir çatışmanın tarafı olmaz. Musul’a desteğimiz olur ama doğrudan çatışmayız. Türkiye’ye doğrudan saldırı olursa anında cevap veririz. Buna potansiyelimiz de kudretimiz de var. Halktan destek alan yapılara desteğimiz olur. Seçilmiş Musul Valisi Nuceyfi bizim için hala Musul’un valisidir dedi.

Irak Ordusu, IŞİD’in elindeki Musul’a 30 bin askerle taarruz düzenlemeye hazırlanırken, uluslararası koalisyonda yer alan Türkiye’nin saldırıda hangi rolü üstleneceği de tartışma konusu. Sürgündeki Musul Valisi Etil El Nuceyfi geçen hafta Ankara’nın Musul operasyonuna askeri destek sağlayacağını açıklamış, valinin sözleri Türkiye’nin IŞİD’i vuracağını gündeme getirmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu,  iddialara ABD yolculuğu sırasında uçakta cevap verdi.

Davutoğlu’nun Musul operasyonuyla ilgili sözleri şöyle:

Irak’ta 4 temel politikamız var. Merkezi hükümetle çok sıkı bir şekilde görüşüyoruz. Onları çeşitli yardımlarla destekliyoruz. İki uçak malzeme gönderdik. Irak’ın istikrarı için merkezi hükümete büyük önem veriyoruz. İkinci olarak Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nin istikrarını önemsiyoruz. TSK, peşmergeyi eğitiyor. Üçüncü olarak Türkmenlerin güvenliğini temin edecek şekilde onlara destek veriyoruz. Ve son olarak Musulluların, kendi şehirlerini kurtaracakları, dolayısıyla Sünni-Şii çatışmasına yol açmayacak, bunu engellemeye yönelik politika yürütüyoruz. Türkiye, Irak’ta ya da Suriye’de sıcak bir çatışmanın tarafı olmaz. Musul’a desteğimiz olur ama doğrudan çatışmayız. Türkiye’ye doğrudan saldırı olursa anında cevap veririz. Buna potansiyelimiz de kudretimiz de var. Halktan destek alan yapılara desteğimiz olur. Seçilmiş Musul Valisi Nuceyfi bizim için hala Musul’un valisidir.

 

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