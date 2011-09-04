T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, mühendislerin aileriyle görüştü

Afganistan'da 8 ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat...

04 Eylül 2011 03:00

T24 - Afganistan'da 8 ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat, Türkiye'nin, kaçırılmalarının ilk gününden beri yaptığı temaslarının ardından dün öğle saatlerinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi Gazne Ofisi'nden bir yetkiliye Paktiya vilayetinde teslim edildiler.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, kaçırılan ve dün serbest bırakılan 4 Türk mühendisin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışan ve sekiz ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan dört Türk mühendisin dün akşam serbest bırakıldığı ve bugün Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi.

Gazni yakınlarındaki AFP muhabirine göre, Hacı Zahir adlı bir aşiret lideri, mühendisleri Gazni kenti yakınlarında Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti.

Kaçırılanlardan İmam adlı kişi, "işkence görmediklerini" söyledi. Aşiret lideri Hacı Zahir de "fidye ödenmediğini" belirtti.

Zabihullah Mücahid adlı Taliban sözcüsü, "dört Türkü dün akşam Paktika vilayetinde serbest bıraktıklarını, Türklerin, Ramazan Bayramı ve Müslüman olmaları dolayısıyla serbest bırakıldığını" belirterek, bu kişilerin asker olmadığını ve çalıştıkları şirketin Türk ordusuyla ilişkisi bulunmadığını söyledi. 


Davutoğlu, mühendislerin aileriyle görüştü

Mühendislerin teslim edilmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Türk mühendislerin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, İsmail Sağlam'ın ağabeyi Bayram Ali Sağlam ve Metin Ok'un ağabeyi Ramazan Ok ile Sare Davutoğlu da Metin Ok'un eşi Zinet Ok ve İmam Atlı'nın ablası Songül Yıldız ile telefonda görüştü.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24