T24 - Afganistan'da 8 ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat, Türkiye'nin, kaçırılmalarının ilk gününden beri yaptığı temaslarının ardından dün öğle saatlerinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi Gazne Ofisi'nden bir yetkiliye Paktiya vilayetinde teslim edildiler.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, kaçırılan ve dün serbest bırakılan 4 Türk mühendisin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışan ve sekiz ay önce 26 Aralık'ta Taliban tarafından kaçırılan dört Türk mühendisin dün akşam serbest bırakıldığı ve bugün Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi.



Gazni yakınlarındaki AFP muhabirine göre, Hacı Zahir adlı bir aşiret lideri, mühendisleri Gazni kenti yakınlarında Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti.



Kaçırılanlardan İmam adlı kişi, "işkence görmediklerini" söyledi. Aşiret lideri Hacı Zahir de "fidye ödenmediğini" belirtti.



Zabihullah Mücahid adlı Taliban sözcüsü, "dört Türkü dün akşam Paktika vilayetinde serbest bıraktıklarını, Türklerin, Ramazan Bayramı ve Müslüman olmaları dolayısıyla serbest bırakıldığını" belirterek, bu kişilerin asker olmadığını ve çalıştıkları şirketin Türk ordusuyla ilişkisi bulunmadığını söyledi.





Davutoğlu, mühendislerin aileriyle görüştü



Mühendislerin teslim edilmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Türk mühendislerin ailelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, İsmail Sağlam'ın ağabeyi Bayram Ali Sağlam ve Metin Ok'un ağabeyi Ramazan Ok ile Sare Davutoğlu da Metin Ok'un eşi Zinet Ok ve İmam Atlı'nın ablası Songül Yıldız ile telefonda görüştü.