-Davutoğlu Moskova'da MOSKOVA (A.A) - 25.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin NATO içinde hiç bir zaman Rusya, İran veya Suriye gibi komşu ülkelerin hedef gösterilmesine razı olmadığını söyledi. Davutoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Üst Düzey İstişare Konseyi (ÜDİK) bünyesindeki Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) ikinci toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye'nin İran konusunda herhangi bir yabancı müdahale girişimi içinde olmadığını belirterek, ''NATO içindeki hiç bir çalışmada, hiç bir komşu ülkenin hedef gösterilmesine razı olmadık. Kaldı ki bu bizim için bu bir NATO meselesi de değildir. İran-Türkiye sınırı hep barış sınırı olmuştur ve hep böyle de kalacaktır'' dedi. -''İran müzakere masasına geri dönmeli''- İran konusunda Rusya ile pozisyonlarının çok yakın olduğunu söyleyen Davutoğlu, İran'ın bir an önce nükleer programıyla ilgili oluşturulan 5+1 formatındaki müzakerelere geri dönmesini, özde kapsamlı müzakerelerin önce başlanıp bu sorunun çözülmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, İran'ın müzakere masasına geri dönmesi halinde sözkonusu görüşmelere evsahipliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Davutoğlu, Rusya'nın, Türkiye'nin evsahipliğine verdiği desteğe teşekkür etti. -''Libya muhalefetine destek''- Davutoğlu, bir gazetecinin, Ankara'nın Libya ve Suriye muhalefetine verdiği destek ve bu desteği Türkiye'deki Kürtlerin durumuna ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: ''Çok farklı alanda 3 soru uzun cevap gerektiriyor. Türkiye'nin bu konulardaki politikası ilkeseldir. Bu ilkelerden biri, herhangi bir ülkede herhangi bir kimse demokratik talepte bulunursa, bu taleplere destek veririz. Ama kimsenin de iç işlerine karışmayız ve kimseye yönlendirmede bulunmayız. İkinci ilke de bütün bu süreçlerin diplomatik ve barışçıl yollardan gelişmesini hedefleriz'' dedi. -''Kürtler en fazla bizim partide temsil ediliyor''- Tüm bu konuların Kürt sorunuyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen Davutoğlu, ''Bunları hangi mantıkla örtüştürdünüz, bilemiyorum. Bugün en radikal görüşler bile TBMM altında ifade edilebiliyor. Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımız da bir çok siyasi partide temsil ediliyor. En çok da benim üyesi olduğum ve hükümeti oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde temsil ediliyor. Suriye ve Libya'daki halk Türkiye'dekine benzer bir demokrasiyi özledikleri için ayaklanıyor. Bunu ifade ediyorlar'' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemde büyük bir ivme kazandığını ve iki ülke arasındaki yeni stratejik ilişki paradigmasının Avrasya coğrafyasının istikrar unsuru olacağına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 yıl içinde 100 milyar dolara mutlaka çıkaracaklarını vurguladı.