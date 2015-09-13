Davutoğlu MKYK'yı topluyor

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül Cumartesi yapılan AKP 5. Olağan Genel Kongresi’nin ardından ara vermeden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) topluyor. AKP Genel Merkezi'nde saat 19:00’da başlaması beklenen MKYK toplantısında partinin ikinci önemli ve yetkili organı Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) oluşması bekleniyor. MKYK listesine 54 genel başkan yardımcısı ve genel seketer giremediği için bu isimler kesin değişecek. Ancak bunun dışında da bazı değişiklikler olması bekleniyor.

Örneğin, mevcut AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin. Partinin iki numaralı koltuğu olarak görülen bu göreve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olan ve adı kongreye çok kısa süre kala genel başkanlık için geçen Binali Yıldırım’ın getirilmesi bekleniyor. Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay MKYK listesine giremeyen isimlerden. Atalay’ın yerine Ömer Çelik’in getirilmesi bekleniyor. Çelik bu göreve gelirse aynı zamanda parti sözcüsü olacak.

Yasin Aktay da MKYK listesine giremeyen isimlerdendi. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aktay’ın değişmesi kesin.

Nurettin Nebati de Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ydı. O da MKYK’ya giremedi. Yerine de atama yapılacak.

Değişeceği kesin olan diğer isimler ise AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ve Genel Sekreter Haluk İpek. Çünkü onlar da MKYK listesine giremedi.

Meclis Grup Başkanvekillerine normal şartlarda MKYK listesinde yer verilmez. Ancak Doğan Kubat listeye girdi. Bu da değişeceği anlamına geliyor. Kubat’ın MKYK listesinde olması nedeniyle Grup Grup Başkanvekilliği’nden ayrılması ve yerine Bülent Turan’ın gelmesi bekleniyor.

İki yeni başkanlık

5. Olağan Kongre’de tüzük değişikliğiyle iki genel başkan yardımcılığı daha kuruldu. Bunlar; İnsan Hakları ile Şehir, Çevre ve Kültürden sorumlu başkanlıklar. Bunlar için de yeni isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

19 kişilik MYK; parti genel başkanı, 11 genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve dört grup başkanvekili ile kadın ve gençlik kolları başkanlarından oluşuyor.

Davutoğlu 5. Olağan Kongre’den sonra ara vermeden MKYK ile toplantıyı yapacak. Çünkü 1 Kasım genel seçimleri için seçim listesi hazırlıklarına bir an önce başlanması gerekiyor. Zira 18 Eylül’de milletvekili aday listeleri teslim edilecek. Bu nedenle parti yönetim organalrının bir an önce şekillenmesi gerekiyor.

Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği AKP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde 50 kişilik MKYK listesi seçimle belirlenmişti. 50 kişiden oluşan MKYK listesinde bir önceki listede yer alan bazı isimler yerlerini korumuştu. Bunlar:

Abdülhamit Gül, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Bülent Gedikli, Çiğdem Karaaslan, Edibe Sözen, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Muş, Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Numan Kurtulmuş, Nükhet Hotar, Mustafa Şentop, Ömer Çelik, Öznur Çalık ve Süleyman Soylu.

Geçen listede yer alan 32 isim bu kez partinin en üst karar organında olamayacak. Listeden çıkarılanlar arasında sürpriz sayılabilecek isimler var. Bunlar arasında Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergin en dikkat çekici olanlar.