-DAVUTOĞLU: MİSRATA'YA SALDIRILAR DURDURULMALI ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'da sivil kayıplara yol açan, özellikle Misrata'ya yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya'da önceliklerinin, insani durumun düzeltilmesi, sivillere saldırıların engellenmesi ve kalıcı çözüm oluşturulması olduğunu hatırlatarak, NATO'nun operasyonlarının kararlı bir şekilde sürdürülmesi görüşünü beyan ettiklerini kaydetti. "Özellikle Misrata'ya yönelik saldırılar derhal durdurulmalı" diyen Davutoğlu, "NATO da sivil kayıpların durması için gereken her türlü çabayı göstermelidir" diye konuştu. NATO başta olmak üzere uluslararası toplum ve iradenin, Libya'da sivillerin zarar görmesine karşı olduğunu belirten Davutoğlu, "Sivil kayıplara yol açan, Misrata'ya yönelik saldırılar durdurulmalıdır. NATO elinden gelen çabayı göstermektedir, göstermelidir" dedi.