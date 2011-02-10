Davutoğlu Mısır'ın mektubunu yanıtladı

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt'in mektubuna yanıt vererek, Mısır'ın, halkının meşru taleplerini karşılayarak bu süreçten daha güçlü çıkacağına inandığını iletti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun Geyt'in mektubuna cevabi nitelikteki mektubu, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Selahaddin'e bugün akşamüstü verildi.



Olumlu bir tonda kaleme alındığı belirtilen mektupta, Davutoğlu Mısır'ın önemli bölge ülkelerinden birisi olduğuna işaret ederek, Türk ve Mısır halklarının köklü ilişkileri bulunduğunu kaydetti. Davutoğlu ayrıca istikrarlı ve müreffeh bir Mısır görmeyi temenni ettiklerini belirterek, Mısır'ın istikrarının bölge için çok önemli olduğunu aktardı.



Mektubunda Davutoğlu ayrıca "Dost ve kardeş Mısır'ın bu süreci olumlu şekilde tamamlayacağına ve halkın meşru taleplerini karşılayarak bu süreçten daha güçlü çıkacağına eminim. Türkiye, kardeş Mısır halkı ile her zaman dayanışma içinde olacaktır" dedi.





