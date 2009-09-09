Davutoğlu 'mini zirve' için Kahire'de

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|Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği dışişleri
bakanları toplantısına katılmak üzere Kahire'ye geldi.
Davutoğlu'nu havaalanında Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şafak
Göktürk ve Arap Birliği Avrupa İşleri ve Avrupa ile İşbirliği Direktörü
Büyükelçi Muhammed Nasır karşıladı. Davutoğlu, havaalanından Arap Birliği
Merkezine gitti.
Bu arada Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan
açıklamada, dışişleri bakanları toplantısının açılış konuşmasından önce
aralarında gerginlik bulunan Suriye ve Irak'ın dışişleri bakanları Velid Muallim
ile Hoşyar Zebari'nin ikili görüşme yapacağı duyuruldu. Ardından Arap Birliği
Genel Sekreteri Amr Musa, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Mısır Dışişleri
Bakanı Ahmed Ebul Geyt de görüşmeye katılacak.
Öte yandan Arap Birliği
dışişleri bakanları toplantısı, önceki dönem başkanı Sudan'ın açılış
konuşmasıyla başlayacak, daha sonra yeni dönem başkanı Suriye'nin Dışişleri
Bakanı Muallim konuşacak. Toplantıda, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da birer konuşma yapacak.
Davutoğlu,
akşam Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vereceği iftara katıldıktan sonra
Ürdün'e
geçecek.