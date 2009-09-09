Davutoğlu 'mini zirve' için Kahire'de

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Kahire'ye geldi.



Davutoğlu'nu havaalanında Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şafak Göktürk ve Arap Birliği Avrupa İşleri ve Avrupa ile İşbirliği Direktörü Büyükelçi Muhammed Nasır karşıladı. Davutoğlu, havaalanından Arap Birliği Merkezine gitti.



Bu arada Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, dışişleri bakanları toplantısının açılış konuşmasından önce aralarında gerginlik bulunan Suriye ve Irak'ın dışişleri bakanları Velid Muallim ile Hoşyar Zebari'nin ikili görüşme yapacağı duyuruldu. Ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt de görüşmeye katılacak.



Öte yandan Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı, önceki dönem başkanı Sudan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak, daha sonra yeni dönem başkanı Suriye'nin Dışişleri Bakanı Muallim konuşacak. Toplantıda, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da birer konuşma yapacak.



Davutoğlu, akşam Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vereceği iftara katıldıktan sonra Ürdün'e geçecek.

