Davutoğlu Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirdi: Dış mihrakın hası Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaymış, kabinesindeymiş, evindeymiş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a, "Nerede kaldı 'faiz lobisi', 'dış mihraklar' diyerek dikkatleri dışarıya çekme. Demek ki dış mihrakın hası en yakınındaymış, kabinesindeymiş, evindeymiş Cumhurbaşkanı'nın; ama bunu fark etmemiş" ifadeleriyle yüklendi.

Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını, "Bu faiz yükünün altında fakir halk ezilecek, bu mudur adalet? Yüreğimiz yanıyor Anadolu'da insanlarımız feryat ediyor. Ama takip edilen politika daha önce söylenenlerin tam aksinde yine Türkiye'yi felakete götüren bir politikadır" şeklinde yorumladı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı bugünlerde hiç ağzını açmıyor faiz konusunda. Ama geçmişte bizim Başbakan olduğumuz dönemde faizler 7 civarındayken yeri göğü inletiyordu. Şimdi dünyada faizler yerde sürünürken Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı Merkez Bankası Başkanı faizi 675 baz puan artırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı sessiz. Peki nerede kaldı halka dönüp faizle ilgili ayet, hadis okumalar. Nerede kaldı faiz lobisi dış mihraklar diyerek dikkatleri hep dışarıya çekme. Demek ki dış mihrakın hası en yakınındaymış, kabinesindeymiş, evindeymiş Cumhurbaşkanının; ama Cumhurbaşkanı bunu fark etmemiş.

"Dış mihrak ya kendisi ya da damadı"

"1 yıl önce dış mihrak, faiz lobileri diyerek dikkatleri Türkiye'nin yaşadığı bütün bunalımların sebebi olarak onu göstermişse Sayın Erdoğan şimdi bu kadar faiz arttırdığına göre ya bu dış mihrak bizatihi kendisidir ya da Türkiye'yi bu duruma getiren damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Sebep açık kimse bunu pandemi ile izah etmesin. Kimse dünyada kriz var demesin. Dünyada şu anda yüzde 5'e kadar çıkan faiz yok. Peki Türk halkı niye bu faizi ödemek zorunda. Bu faiz yükünün altında fakir halk ezilecek, bu mudur adalet? Yüreğimiz yanıyor, Anadolu'da insanlarımız feryat ediyor. Ama takip edilen politika daha önce söylenenlerin tam aksinde yine Türkiye'yi felakete götüren bir politikadır.

"Erdoğan bugün baskı ve vesayet altındadır"

"99 seçimlerinde bir başörtülü milletvekili seçildiğinde Sayın Bahçeli'den beklenti o başörtülü milletvekili üzerinden Meclis'in kapılarının başörtülülere açılmasıydı. Sayın Bahçeli Meclis'in kapılarını başörtülülere açtırmadı, başörtülü vekillere başını açtırdı ve Meclis'e öyle soktu. Sırtını böyle bir geçmişe dayayan iktidar, başörtüsü için teminat oluşturabilir mi? Sayın Erdoğan bugün bu kesimlerin baskısı ve vesayeti altındadır.

"Asgari ücret 3300 TL olmalı"

"Asgari ücret ile ilgili yapılan konuşmalarda TÜİK'in enflasyon beklentileri üzerinden konuşuyorsunuz. Peki 2524 lira ile kim geçinebilir? 3000 lira ile kim geçinebilir? Asgari ücret 3300 TL olmalı ve bütün vergiler bunun dışında tutulmalı."