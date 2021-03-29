Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Merkez Bankası krizinin Türkiye'ye ilk maliyeti 525 milyar TL

T24 Ekonomi Servisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliği sonrasında kamu borcunda büyük artış yaşandığını belirtti. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 33’üncü ayında üçüncü büyük ekonomi krizini çıkararak siyaset tarihine geçti. 22 Mart krizinin ülkeye ilk maliyeti 525 milyar TL oldu. Yıllık ilave 150 milyar TL faiz yükü kapıda” dedi.

“Türkiye’yi uçuracak’ sloganları eşliğinde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sadece son bir haftada vatandaşa yüklediği maliyeti hesapladığımızda karşımıza çıkan tablo vahimdir” diyen Davutoğlu, şu verileri aktardı:

“Bir günde devletin döviz cinsi iç ve dış borcunun tutarı 115 milyar TL arttı.

Devletin kamu-özel işbirliği yükümlülük tutarı 135 milyar TL yükseldi.

Reel sektörün döviz cinsi iç ve dış borcunun tutarı 275 milyar TL artış gösterdi.

Bir günde ülke risk primi 170 baz puan arttı. Sadece bu artışın kamu döviz borcuna getirdiği ilave yük yıllık 20 milyar TL olacak.

Bir günde uzun vadeli TL faizleri yüzde 4 arttı. Bu artışın kamuya getireceği ilave yıllık faiz yükü 30 milyar TL olacak.

TL faizindeki artış kamuya benzer biçimde reel sektör faiz ödemelerini artıracak. Yıllık reel sektör ilave faiz yükü 55 milyar TL olacak.

Ülke risk primindeki artışın reel sektör yabancı para faiz ödemelerinde yaratacağı etki ise yaklaşık 45 milyar TL olacak.”

Rota: Kamu borcu 2 yılda 2 katına çıktı

Gelecek Partisi’nin Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise kamu borcunun 2018 Haziranı ile 2020 Kasımı arasında iki katına çıkarak 1.8 trilyon TL’yi geçtiğine dikkat çekti. Rota, kamu borcu içinde döviz borcunun payının arttığını ifade ederek, “2012’de yüzde 27’ye kadar inen dövizin payı 2020’de yüzde 56’ya çıktı. İç borçta döviz cinsinden olanların payı da yüzde 25’i geçti” dedi.

Kamu istihdamındaki hızlı artışa da dikkat çeken Rota, kamuda çalışanların sayısının birkaç yılda 3.6 milyon kişiden 4.8 milyona çıktığını vurguladı.

Dinç: Faiz yükü iki kat arttı

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ise geçmişte toplanan her 10 liralık vergiden 1 lirası faiz harcamalarına giderken Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildikten sonra 2 lirasının gitmeye başladığını ifade etti.

Dinç, 2015 yılında gayrimenkul hariç 15.1 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancı sermaye girişinin hızla azalarak 2020’de 3.4 milyar dolara kadar indiğini de anlattı.