-DAVUTOĞLU: MERKEL SÜKUTU HAYALE UĞRATTI ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kıbrıs sorunu ile ilgili son açıklamalarının kendilerinde ciddi bir sükutu hayale yol açtığını söyleyerek, "Biz Almanya'nın oynayabileceği önemli bir rol olduğunu düşünüyoruz. Ama bu önemli rol tek tarafı dinleyerek olmaz, bu rol iki tarafın da dinlenilmesi ile olabilir" dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal ile biraraya gelen Davutoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kıbrıs sorunu ile ilgili son açıklamalarının hatırlatılması üzerine Almanya'nın, Türkiye'nin çok önem verdiği bir müttefiki, uluslararası toplumun da önemli ülkelerinden biri, AB'nin da öncü ülkelerinden olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla Almanya'nın kanaatleri önem taşır. Almanya'nın takınacağı tutum önem taşır" dedi. Türkiye'nin her zaman Almanya'nın Kıbrıs konusunda daha aktif rol almasını istediğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: "Çünkü Almanya'nın bu konuda olumlu katkı yapacağını hep düşündük. Ancak Sayın Merkel'in son açıklamaları bu konudaki kanaatimizde ciddi bir sükutu hayale yol açmıştır. Eğer Sayın Merkel ve Almanya Kıbrıs konusunda barış yönünde bir çaba sarfedecekse, ki biz bunu her zaman destekleriz, öncelikle taraflar arasında objektif bir tutum sergilemelidirler." Davutoğlu, son 7-8 yıl içinde yaşananlar iyi takip edilirse Rum kesiminin sadece 2004 yılında Almanya ve AB'nin de desteklediği Annan planının reddedilmesi için çaba gösterdiğinin görüleceğini söyleyerek, dönemin Rum liderinin bizzat televizyona çıkarak plana 'hayır' dediğini hatırlattı. Aynı dönemde Türk tarafının 'evet' denmesi için çaba gösterdiğini de anımsatan Davutoğlu, "Barış için, 'evet' demek için çaba gösterenlerle, barışa 'hayır' diyenleri aynı tablo içinde değerlendirirken adaletten bu kadar uzaklaşmayı, Almanya gibi güçlü bir ülkenin önemli bir liderine, Türkiye'nin bir dostuna doğrusu yakıştıramadık" dedi. Türk tarafının son 2 yıllık süreçte de bütün tarafların barış masasında biraraya gelebilmesi için, takvim konulması için teklifte bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, bütün bu takvim çalışmasına ve BM'nin daha aktif rol almasına muhalefet eden tarafın yine Rum kesimi olduğunu, Rumların müzakerelerin uzatılması için çaba gösterdiğini kaydetti. Bakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Son 2 yıl içinde bütün olumlu girişimler Türk tarafından geldi. Sayın Merkel iki tarafı da dinlemiş olsaydı muhtemelen böylesine tek yanlı bir açıklamada bulunmazdı. Biz kendisine ve liderliğine çok güveniriz, ümit ederim ki önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafını da dinler ve bu konuda daha adil ve objektif bir yaklaşım içinde olur. Biz Almanya'nın oynayabileceği önemli bir rol olduğunu düşünüyoruz. Ama bu önemli rol tek tarafı dinleyerek olmaz, bu rol iki tarafın da dinlenilmesi ile olabilir. O zaman yapılacak değerlendirmeler de daha objektif, adil değerlendirmeler olur." Davutoğlu, önümüzdeki dönemde Kıbrıs ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili önemli bir sürece girileceğini belirterek, "Bütün taraflardan daha objektif bir tutum takınmalarını beklemek en doğal hakkımızdır" diye konuştu.