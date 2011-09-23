-Davutoğlu: Medeniyetler İttifakı değişime katkıda bulundu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Medeniyetler İttifakı'nın kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan büyük değişime katkıda bulunduğunu söyledi. Bakan Davutoğlu, BM'de Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan Davutoğlu, öncelikle Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampio'nun çalışmalarını son derece takdir ettiklerini belirtti. Davutoğlu konuşmasında uluslararası araneda geçen yıl son derece önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bu gelişmelerin Medeniyetler İttifakı ile temsil ettiği değerler ve ilkeler üzerinde de önemli etkileri olduğunu söyledi. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan siyasi değişim dalgasının bölgenin siyasi görünümünün önümüzdeki dönemi de belirleyeceğini vurgulayan Davutoğlu, halkların hakları, özgürlükleri ve demokrasileri için ayağa kalktıklarını söyledi. Davutoğlu konuşmasında Arap Baharı'na bazılarının direnmeye çalıştığını, bazılarının ise uyum sağladığını, ama sonunda tarihin doğal akışının sağlandığını belirterek Medeniyetler İttifakı'nın da bu büyük değişime katkıda bulunduğunu söyledi. Davutoğlu bu kapsamda Kahire'de düzenledikleri sempozyumun son derece başarılı geçtiğini söyledi İttifak'ın uyum, barış ve işbirliği projesi olduğunu belirten Davutoğlu, ''barışın empoze edilemeyeceğini, kalıcı barışın ancak halkların kendilerinin istemesiyle olabileceğini'' belirtti.