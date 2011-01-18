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DAVUTOĞLU LÜBNAN'DA HİZBULLAH'LA GÖRÜŞECEK  ANKARA (A.A)

18 Ocak 2011 15:31

-DAVUTOĞLU LÜBNAN'DA HİZBULLAH'LA GÖRÜŞECEK  ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunacağı Lübnan'da, ülkenin asli unsurlarından Hizbullah ile de mutlaka görüşeceklerini söyleyerek, bölgesel momentumun sürmesinin önemine işaret etti. Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gidişinden önce Esenboğa Havaalanında basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Türkiye olarak Lübnan'ın bir krize sürüklenmesine izin veremeyeceklerini, hiçbir aktörü dışarda tutmayarak temaslarını sürdüreceklerini kaydetti. Davutoğlu, Lübnan'da Hizbullah dahil ilgili bütün taraflarla ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirterek, Fransa ile de telefon trafiğinin sürdüğünü, yüz yüze görüşme imkanı üzerinde düşündüklerini ifade etti.  Bakan Davutoğlu, "Hizbullah'la da mutlaka görüşeceğiz. Hizbullah hem bir siyasi parti hem de çok güçlü bir toplumsal desteğe sahip grup olarak bu sürecin en asli unsurlarındandır" diye konuştu.  "Uluslararası toplantı yapılırsa buna katılmaktan ve katkıda bulunmaktan memnun oluruz, ama bu bölgesel momentumun sürmesi lazım" diyen Davutoğlu, bölgesel momentum olmaksızın sürecin sürmesinin zor olduğunu kaydetti.

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