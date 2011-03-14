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DAVUTOĞLU LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 23:01

-DAVUTOĞLU LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da düzenlenen ''Değişim Liderleri Zirvesi'' marjında çeşitli görüşmeler yaptı. Alınan bilgiye göre, Bakan Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ve El Irakiye Partisi lideri İyad Allavi ile ayrı ayrı görüştü. İki görüşmede Irak'ta mevcut durum ve devam etmekte olan siyasi süreç ile Mısır, Tunus, Libya gibi bölgedeki gelişmeler ele alındı. Bakan Davutoğlu'nun Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile baş başa görüşmesinde Bosna Hersek'te hükümet kurma çalışmaları çerçevesindeki son durum ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Ekonomi Forumu konusu gündeme geldi. Davutoğlu-Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sabah görüşmesinde de bölgesel konular ele alınırken, Muhammed El Sabah, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn'e polis gücü göndermesi dahil yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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