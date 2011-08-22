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Davutoğlu Libyalı muhaliflere gidiyor

Muhaliflerin Kaddafi'nin kalesi Trablus'un büyük bölümünü ele geçirdiği ortamda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Libya'ya gidiyor....

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Muhaliflerin Kaddafi'nin kalesi Trablus'un büyük bölümünü ele geçirdiği ortamda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Libya'ya gidiyor.

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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hem Türkiye Dışişleri Bakanı hem de Uluslararası Libya Temas Grubu dönem başkanı sıfatıyla yarın Libya'ya gidecek. 

Davutoğlu'nun beklenmeyen ziyareti, muhaliflerin Kaddafi'nin kalesi konumundaki başkent Trablus'ta büyük oranda kontrolü ele geçirdiği ortamda gerçekleşecek. 

Muhaliflerin kalesi Bingazi'ye gidecek olan Davutoğlu'nun, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşmesi ve çatışmaların durması ile siyasi sürecin başlaması mesajını vermesi bekleniyor. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Temmuz ayı başında gittiği Bingazi'ye bir kez daha gitme kararı aldı. 

Etiyopya'da bulunan Davutoğlu, Afrika Birliği Genel Merkezi'ne yapılan acil Libya toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, temaslarını tamamladıktan sonra yarın Bingazi'ye gideceğini söykedi. 

Davutoğlu'nun, yaklaşık iki ay öncesi ziyaretinde olduğu gibi Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşmesi ve çatışmaların durması ile yeni bir siyasi sürecin başlaması gerektiği mesajını vermesi bekleniyor. 

Bugün Norveç dışişleri bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Davutoğlu'nun Fransa, İngiltere ve ABD dışişleri bakanlarıyla da telefonda görüşeceği ve uluslararası toplumun mesajlarıyla Bingazi'ye gideceği kaydedildi.


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