Davutoğlu: Libya'da bir Türk hayatını kaybetti

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya’daki gelişmeler ve hükümetin yürüttüğü çalışmaları açıkladığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Davutoğlu, şimdiye kadar 5,099 kişinin tahliye edildiğini, olaylarda Yunus Emre Çelik adında 27 yaşındaki bir Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte toplantıdan satır başları:



Doğru zamanlama yapmaya gayret ettik. Tek boyutlu bir meydan okumayla değil, çok boyutlu bir meydan okumayla karşı karşıyayız



Doğru zamanlarda doğru hamleleri atmamız gerekiyor.



Dün gece yola çıkan gemilerimizin her hareketini saniye saniye izliyoruz.



Sayın Başbakanımız Kaddafi ile iki kere telefonla görüştü.



Büyün kamuoyu şundan emin olsun. Türkiye kenti vatandaşlarının güvenliğini korumaya muktedirdir.



24 saat hizmet veren kriz masası oluşturduk. Türkiye ortaya çıkabilecek sorunlara yardım etme kapasitesine sahiptir.



İlgili tüm devlet birimlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca THY ve İDO'ya da teşekkür ediyoruz.



Hangi vatandaşımızın nerede olduğunu harita üzerinden takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı tahliye çalışmasını yürütüyoruz.



Libya'da 25 bin vatandaşımız var. 20 kişinin olduğu şantiyeler de var. 800 kişinin olduğu şantiyeler de var.



5,099 kişi tahliye edildi

Trablus'tan 1422 kişi tahliye edildi. Bingazi'den uçaklarla 429. Mısır İskenderiye'den 248 kişi geldi. Dün deniz yoluyla 3 bin kişi aldık Bingazi. Yani 72 saatte 5,099 kişi sağ salim getirilmiştir.



Bingazi'ye hava yolu kapandı. Bunun üzerine hemen deniz yoluna yöneldik. İDO'nun iki feribotunu gönderdik. Genelkurmay da ikmal ve güvenlik için Gelibolu fırkateynini gönderdi.



Bingazi'deki 3 bin kişiyi önce stadyumda bir araya getirdik. Bu kişilerin isimleri de tek tek biliniyordu.



Denizden tahliyeleri mekik ulaşımı şeklinde gerçekleştireceğiz.



Vatandaşlarımız güvenlik önceliğine göre tahliye edilecek. Herhangi bir güvenlik tehlikesi olmayan vatandaşlarımız panik olmasın. Ama 25 bin kişiyi aniden tahliye etmemiz de kolay değil. Bingazi'dekilerin deniz yoluyla tahliyesi bitince Trablus'a yöneleceğiz.



Önce hava sonra deniz yoluyla yöneldik

A planımız süratle hava yolu tahliyesiydi. O tıkanınca deniz yoluna yöneldik. Onda da hava muhalefeti yaşanırsa, kara yoluyla Tunus ve Mısır'a ulaştırılmasıydı.



Şu ana kadar 21 ülke, kendi vatandaşlarının tahliyesi için bizden talepte bulundu. İnsani görev olarak, bu ülkelerin taleplerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız.



"Libya'yı terk etmiyoruz"

Biz Libya'nın kaderini kendi kardeşimiz olarak görüyoruz. Onların burnundan gelecek bir damla kanı bizim vatandaşlarımızdan gelmiş biliriz. Bu yüzden bu tahliye hareketi Libya'yı terk etme anlamında değildir.



Libya'da kamu düzeni sağlandığında vatandaşlarımız Libyalı kardeşlerinin yanına dönecektir. Libya'yı terk etmiyoruz.



Bir Türk hayatını kaybetti

Dün akşam bir vatandaşımızın can kaybı bilgisi ulaştı. Bu vatandaşımızla ilgili daha detaylı bilgiler gelince paylaşacağız. Onun haricinde herhangi bir yaralanma veya ölüm yok.



Trabzonlu Yunus Emre Çelik 27 yaşında. Trablus yakınlarındaki bir şantiyede maalesef istenmeyen bir olay sonucunda hayatını kaybetmiştir.



Vatandaşlarımıza evlerinin kapılarını açan Libyalı kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu sayede bir tane Türk vatandaşına zarar gelmedi.



Oradaki başkonsolosluk ve elçiliklerimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.



Oradaki hiçbir vatandaşımız kendisini sahipsiz olduğu kanaatine varmasın.



Türk kamuoyunda çok değişik yorumlar yapılıyor. Biz burada her türlü plan ve alternatif çalışmayı yapıyoruz. Sayın Başbakanımız bizzat takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle.



Burada her şeyden önce bir insani durum söz konusudur. Dolayısıyla tüm uluslararası toplumun düşünmesi gerek öncelikli husus, burada iç savaşı ortaya çıkaracak şartları yok etme konusunda çalışmak olmalıdır. Bölge ülkeleri ve diğer dost ülkelerle de dayanışmamız sürecek.



Bakın 25 bin vatandaşımız var. Oradaki herhangi bir vatandaşımız bir sıkıntısını dile getirebilir.



Tabii ki bu süreçte medyayla ilişkilerimiz sürüyor. Bundan sonra medyadan herhangi bir talep geldiğinde kriz masasındaki arkadaşlarımızla temasa geçebilir.



Eleştiri medyanın hakkıdır. Ama eleştirirken insaflı olmak ve araştırarak eleştirmek lazım.



100 medya mensubu alsak yüz kişi daha az kişi tahliye edebilirdik. O yüzden sadece AA ve TRT alındı. Ama bundan sonraki olaylarda daha fazla medya mensubunu almak istiyoruz.



21 ülkeden yardım talebi

Almanya, ABD, Avustralya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Çin, Kosova, Romanya, Ürdün dahil 21 ülke bizden tahliye için yardım talebinde bulundu.



Gözaltı şöyle olabilir. Geçici bir süre için belli bir muamele olabilir. Ama bize herhangi bir vatandaşımızın gözaltına alındığı bilgisi yok.



Bingazi ve Tobruk civarındaki 5 bin Türk'ten 3 bini getirildi. Duruma bakarak tahliye edilecek kişi sayısı belirlenecek.



Ama 25 bin vatandaşımızın tamamını tahliye edeceğiz diye bir durum yok. İhtiyaca ve güvenlik durumuna göre değerlendirilecek.