Davutoğlu: 'Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, \"\'Kudüs, dünyadaki bütün Müslümanlar\'ın ortak meselesidir. Dünyadaki Hristiyanların da ortak meselesidir. İbrani geleneğinden gelen herkesin ortak meselesidir\" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman\'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Konferans Salonu\'nda \'Fikri Gelişim Topluluğu\' tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını söylemesine tepki gösterdi.

\'KUDÜS, BİZİM MESELEMİZDİR\'

Kudüs\'ün, 400 yıl boyunca hiçbir etnik ve dini çatışmaya şahit olmadığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

\"Hristiyanlar, aralarındaki itilafları çözmek için kiliselerin anahtarlarını, Müslümanlar\'a teslim ettiler. Hala bugün Kudüs’te hukuk bağlamında Osmanlı\'dan gelen teamüller geçerlidir. Bu teamül şekillendirir Kudüs’ü. Kudüs; bizim meselemizdir. Kudüs, herkesten ve her toplumdan önce bizim meselemizdir. Çünkü Kudüs, bize bir emanettir. Bugün iki zihniyet çarpışıyor; Trump zihniyeti, bir de Kudüs’ü bir barış diyarı olarak 400 yıl idare etmiş olan bizlerin merhamet, izzet, onur, şeref ve şefkat zihniyeti. Bu zihniyetlerin çarpışması aslında bundan sonrada devam edecek. Bizim kendi onurumuza sahip çıkmamız, kendi onurumuzu korumamız için Kudüs’e sahip çıkmamız bir zarurettir.\'\'

\"İSLAM DÜNYASINDAKİ SESSİZLİKLER, TRUMP\'I CESARETLENDİRDİ\"

Bu olayların yeni başlamadığına dikkat çeken Davutoğlu, ABD Başkanı Trump\'n seçimlerden önce Müslümanlar\'a yönelik kampanyasıyla bu sürecin başladığını belirtti. Ancak İslam dünyasından hiç ses çıkmadığını ifade eden Davutoğlu, şöylle dedi:

\"Ocak ayında İsrail, Kudüs’te ezanları yasakladı. Kimseden ses çıkmadı. Herkes küçük hesaplar içeresine girdi, yeni yönetimle bozuşmayalım diye. Trump, İslam dünyasını bölecek şekilde \'Katar- Suudi Arabistan\' krizini tetikleyecek şekilde Suudi Arabistan’a gitti. Arkasından 7 Müslüman ülkeye, yasak koydu. Vicdan sahibi Hristiyanlar dahi havaalanlarına gidip Müslümanlar adına protesto yaptılar, yine İslam dünyasından ses çıkmadı. Bu sessizlikler Trump’ı, cesaretlendirdi ve bugün sadece Müslümanları değil, bütün Hristiyanları da barış seven Yahudileri de, tehlikeye atan bir hamle yaptı. Hiç kimseyi aldatmasın, bu hamleden sonrada Filistin barış görüşmelerine destek olacağım diye. Bu bir aldatmacadan ibaret. \"

Filistin barış görüşmelerinin Kudüs olmadan yapılamayacağını belirten Davutoğlu, Filistin barış görüşmelerinin Kudüssüz yapılamayacağını vurguladı. Davutoğlu, \"Uluslararası hukuk açısından Kudüssüz bir barış, Kudüssüz bir Filistin olamaz. Filistin devletinin, Kudüs dışında kurulması, yeni bir küçük ölçekli Arap devletinin çıkması gibi görünüyorsa bilinsin ki, Kudüs dünyadaki bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dünyadaki Hristiyanlarında ortak meselesidir. İbrani geleneğinden gelen herkesin ortak meselesidir. Bu konuda da sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı ile toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı, doğru kararlı müeyyide içeren bir tutum takınır\" dedi.

Davutoğlu\'nun konuşması sırasında salondaki bazı öğrencilerin uyuması ve bazılarının de cep telefonlarıyla ilgilenmesi dikkat çekti.



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