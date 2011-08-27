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Dünya

Davutoğlu Kosova'da temaslarını sürdürüyor PRİŞTİNE (A.A)

27 Ağustos 2011 04:28

-Davutoğlu Kosova'da temaslarını sürdürüyor PRİŞTİNE (A.A) - 27.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kosava'daki temasları çerçevesinde Kosova Başbakan Yardımcısı Edita Tahiri ile görüştü. Davutoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca ile görüşmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Tahiri ile bir araya geldi. Bakan Davutoğlu bu görüşmeden sonra Priştine Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Davutoğlu, daha sonra da Kosova Ulusal Müzesinde Dışişleri Bakanı Hoca'nın kendisinin onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı. Bakan Davutoğlu, iftar yemeğinin ardından da TİKA tarafından restore edilen Fatih Camii'nde teravih namazı kıldı.

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