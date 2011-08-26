-Davutoğlu Kosova ve Bosna-Hersek'e gidecek ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarın Kosova ve Bosna-Hersek'i kapsayan Balkanlar ziyaretine başlıyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki güçlü bağlar çerçevesinde, Balkanlarda son dönemde cereyan eden gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Kosova ve Bosna-Hersek'i ziyaret edeceği ifade edildi. Davutoğlu'nun bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nda akraba ve soydaş topluluklar ile bir araya gelerek bayramlarını kutlayacağı belirtildi. Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olarak ilk defa ziyaret edeceği Kosova'da Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapacak. Davutoğlu ayrıca, Prizren ve Mamuşa'da soydaşlarla bir araya gelecek, Priştine ve Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirecek, Türk Taburunu ziyaret edecek ve Ramazan münasebetiyle bir dizi etkinliğe katılacak. Bosna-Hersek'e 28 Ağustos tarihinde geçecek olan Davutoğlu, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Yüksek Temsilci ve önde gelen Boşnak siyasi parti liderleriyle temaslarda bulunacak. Davutoğlu, bayramın ilk günü Saraybosna'da Reis-ul Ulema Çeriç ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi İzetbegoviç ile birlikte vatandaş ve soydaşlarla bayramlaşacak. Davutoğlu'nun ayrıca bayram münasebetiyle çeşitli kültürel etkinliklere katılacağı, Tuzla Üniversitesinden Fahri Doktora unvanı alacağı, Butmir'deki Türk Temsil Heyeti, çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceği ve Mostar'ı ziyaret edeceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ziyaretin, "Türkiye'nin dış politikasında Balkanlar'a atfettiği özel önemin göstergesi" olduğunu bildirdi.