-DAVUTOĞLU, KOALİSYONUN OLUŞUMUNU ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya için koalisyonun oluşturulması konusunda, uluslararası hukukta var olan prosedüre yeterince uyulduğu kanaatinde olmadıklarını söyledi. Davutoğlu, Türk-Amerikan İş Konseyi üyelerini kabulünden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Libya olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde son derece ilkeli, kararlı ve kendi içinde tutarlı bir politika takip ettiğini belirten Davutoğlu, bölgede değişim ihtiyacı olduğunu, bu değişimin mutlaka insan hakları, demokratikleşme ve daha iyi yönetişim çerçevesinde olması gerekliğini vurgulayageldiklerini ifade etti. Davutoğlu, Libya'daki gelişmelerin Tunus ve Mısır'dan farklı olarak belli iç gerilimleri ve hiç arzu etmedikleri bazı can kayıplarını beraberinde getirdiğini söyledi. Türkiye'nin yine ilkeli ve belli bir stratejiye dayanan bir politika takip ettiğini, ilk aşamada 25 bine yakın vatandaşının yanı sıra başka ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ettiğini kaydeden Davutoğlu, "son derece başarılı" bir tahliye operasyonunun gerçekleştirildiğini ifade etti. Davutoğlu, bugün gazetelerde Libya'da on bine yakın Türk vatandaşının kaldığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Kalan birkaç yüz vatandaşın oradaki şirketlerin çalışmalarını yürütmek üzere kaldığını ifade eden Dışişleri Bakanı, gerektiğinde onların tahliyesi konusunda da çalışmaların yapıldığını bildirdi. Libya'daki dönüşümün barışçıl şekilde tamamlanması için Libya yönetimi, Bingazi'deki Ulusal Konsey ve uluslararası taraflarla yoğun temaslarda bulunduklarını hatırlatan Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Martta Kaddafi'ye çekilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu, bu barışçıl sürecin bizzat Kaddafi'nin kendisi tarafından yönetilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin herkesi Libya'nın bu süreçten daha güçlü çıkması için gerekli altyapının sağlanması konusunda sorumlu davranmaya davet ettiğini belirten Davutoğlu, "Ama yine maalesef bu girişimler, son güne kadar sürmesine rağmen istediğimiz neticeyi vermedi" dedi. BM Güvenlik Konseyi kararının alındığı gün Ulusal Konsey temsilcilerini ağırladıklarını, iki tarafla da yoğun müzakereler gerçekleştirdiklerini kaydeden Davutoğlu, herhangi bir operasyona, hatta BM Güvenlik Konseyi kararına gerek kalmadan netice almak istediklerini ifade etti. Davutoğlu, "Kardeş Libya'nın her şehrinde, her köyünde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimizdir. Bir damla kanın akmasına biz razı olmayız. Bildiğiniz ve bilmediğiniz bütün diplomatik araçları kullanarak son iki-üç hafta içinde bu sürecin Libya içinde hal edilebilmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Belki bunlar tam olarak anlaşılmadı, ama tarih bu konuda Türkiye'nin ne kadar sorumlu davrandığını ve Libya'ya karşı ne kadar dostane tutum gösterdiğini teyit edecektir" dedi. BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde atılan adımları da takip ettiklerini, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ertuğrul Apakan ve ekibinin kararın Libya'ya müdahale, kaynaklarının paylaşımı yönünde olmaması, bu ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının esenliğinin temini için çok ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi. Karara desteklerini de ifade ettiklerini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama buradaki hedef insani yardımların ulaşmasını temin etmek, silah ambargosu suretiyle içeride daha yoğun çatışmaların önüne geçmek ve uçuşa kapalı bölge uygulamasıyla çatışmaları engellemektir, yoksa kapsamlı bir savaş başlatmak değil. Libya'ya dönük Irak ve Afganistan benzeri kapsamlı ve uzun sürecek bir operasyonun işaretlerini olmamasına özen gösterdik, her tarafa telkinde bulunduk." Paris'teki zirve öncesi ve sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a bu kanaatlerini ifade ettiklerini belirten Davutoğlu, şunları söyledi: "Her şeyden önce böyle bir koalisyonun oluşması için uluslararası hukukta prosedür vardır. Biz bu prosedüre yeterince uyulduğu kanaatinde değiliz. BM denetiminde olması gereken ve mutlaka BM temel ilkeleri çerçevesinde ve katılıma açık olması gereken bir operasyonun belli ülkelerin seçilmesi suretiyle bir toplantı neticesinde yapılmasını uygun görmediğimizi de bildirdik. Bir karar alındı ve operasyon başlatıldı. Bu operasyon sürürken de bütün taraflara, sorumlu davranmaları ve insan kayıplarına yol açılmaması, Libya halkının barış ve esenliğinin korunması yönünde her türlü telkinde bulunduk."