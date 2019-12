-DAVUTOĞLU KKTC TEMASLARINA HIZLI BAŞLADI LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KKTC Başbakan İrsen Küçük ve ardından Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından ayrı ayrı kabul edildi. KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunan Davutoğlu, Başbakan Küçük ve Cumhurbaşkanı Eroğlu ile görüşmesinin başında el sıkışarak basına görüntü verdi. Başında açıklama yapılmayan Cumhurbaşkanlığındaki görüşme, heyetler arasında çalışma yemeği ile devam ediyor. Görüşmenin ardından Eroğlu ve Davutoğlu, basına ortak açıklama yapacak. -BAŞBAKANLIKTAKİ GÖRÜŞME- Başbakan İrsen Küçük, Davutoğlu'nu Başbakanlık'ta kabul etti. Küçük, kabulde yaptığı açıklamada, ziyaretin, KKTC'ye verilen destek ve önemi bir kez daha vurguladığını belirtti. Ziyarette, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmesinin ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirme yapma fırsatı da bulacaklarını ifade eden Küçük, Türkiye'nin her alanda verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, tüm bakanlar göreve geldiği zaman veya yeniden görevlendirildiklerinde ilk ziyaretlerini KKTC'ye yaptığını hatırlatarak, bunun Türkiye ve KKTC arasındaki bağların ne kadar güçlü ve ebediyete kadar süreceğini gösteren bir sembol olduğunu söyledi. Hükümetin oluşmasının ve programını sunmasının ardından ''soluğu Kıbrıs'ta aldığını'' ifade eden Davutoğlu, ''Kıbrıs'ın özgürlük ve onurlu mücadelesinin havasıyla, göreve dahada bir anlam katacak şekilde başladığını'' kaydetti. Kıbrıs'a gelmenin her zaman bir onur olduğunu belirten Davutoğlu, Başbakan Edoğan'ın da Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümünde KKTC'ye geleceğini dile getirdi. ''İnşallah, Allah bir daha böyle bir hareket yapmak zorunda bırakmaz'' diyen Davutoğlu, şehitleri ve gazileri andı, her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduklarını vurguladı. Başbakan Küçük, daha sonra Cumhurbaşkanlığındaki çalışma yemeğine katıldı. Davutoğlu'na, ziyaretlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de eşlik etti. Bu arada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun KKTC ziyareti sırasında geçtiği yol güzergahlarında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. -GÜLİN KÜÇÜK, SARE DAVUTOĞLU'NU EVİNDE AĞIRLADI- Öte yandan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nu evinde ağırladı. Küçük ile Davutoğlu, görüşmelerinde kahve içerek sohbet ettiler.