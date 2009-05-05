Davutoğlu: Kızınca 'densiz' derim

Kasım 2008'de Ahmet Davutoğlu Taraf gazetesinin 20 Soru köşesine konuk olmuştu. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu'nun bu sorulara verdiği yanıtlar bir hayli ilginçti.
En sevdiğiniz kelime nedir?
Hikmet
Nefret ettiğiniz kelime nedir?
Nefret
Ne sizi heyecanlandırır?
Tarihin içinde akmakta olduğum hissi
Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Cellatlık
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz?
Savaşmaya hazır tarafları durdurabilecek bir ikna yeteneği
Nerede yaşamak isterdiniz?
Her sabah kalktığımda güneş doğarken Kudüs, Medine ve İstanbul'un tarihi siluetini aynı anda görebileceğim bir mekanda
En çok kullandığınız küfür nedir?
Eğer küfürse "densiz"
Nasıl ölmek istersiniz?
Ders verirken