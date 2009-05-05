Davutoğlu: Kızınca 'densiz' derim

Kasım 2008'de Ahmet Davutoğlu Taraf gazetesinin 20 Soru köşesine konuk olmuştu. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu'nun bu sorulara verdiği yanıtlar bir hayli ilginçti.



En sevdiğiniz kelime nedir?

Hikmet



Nefret ettiğiniz kelime nedir?

Nefret



Ne sizi heyecanlandırır?

Tarihin içinde akmakta olduğum hissi



Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Cellatlık



Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz?

Savaşmaya hazır tarafları durdurabilecek bir ikna yeteneği



Nerede yaşamak isterdiniz?

Her sabah kalktığımda güneş doğarken Kudüs, Medine ve İstanbul'un tarihi siluetini aynı anda görebileceğim bir mekanda



En çok kullandığınız küfür nedir?

Eğer küfürse "densiz"



Nasıl ölmek istersiniz?

Ders verirken