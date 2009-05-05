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Politika

Davutoğlu: Kızınca 'densiz' derim

Yeni Dışişleri Bakanı 'Savaşmaya hazır tarafları durdurabilecek bir ikna yeteneğe' sahip olmak istiyor, küfredince 'densiz' diyor

05 Mayıs 2009 03:00

Kasım 2008'de Ahmet Davutoğlu Taraf gazetesinin 20 Soru köşesine konuk olmuştu. Şimdi yeni Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu'nun bu sorulara verdiği yanıtlar bir hayli ilginçti.

En sevdiğiniz kelime nedir?
Hikmet

Nefret ettiğiniz kelime nedir?
Nefret

Ne sizi heyecanlandırır?
Tarihin içinde akmakta olduğum hissi

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Cellatlık

Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz?
Savaşmaya hazır tarafları durdurabilecek bir ikna yeteneği

Nerede yaşamak isterdiniz?
Her sabah kalktığımda güneş doğarken Kudüs, Medine ve İstanbul'un tarihi siluetini aynı anda görebileceğim bir mekanda

En çok kullandığınız küfür nedir?
Eğer küfürse "densiz"

Nasıl ölmek istersiniz?
Ders verirken

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