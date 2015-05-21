Davutoğlu: Kimseye şerefimizi sorgulatmayız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Amasya'daki seçim mitinginde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili ağır ifadeler kullanan Davutoğlu, "99 seçimlerinde bir muhterem hanımefendi MHP'den milletvekili seçildi, başörtüsüyle. Talimat geldi 'Başını açsın' diye Bahçeli'ye. Bahçeli, o aziz Türk kadının başını açıp Meclis'e gönderdi. Kendi milletvekilinin onurunu korumaktan aciz olup talimatla baş açan, şereften bahsedebilir mi" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-Suriye'de 300 bin insan öldü. 5 milyon insan başka yerlere sığındı. Diyor ki Suriye ile niye aramız açıldı. Bre Gafil o arkadaşın 300 bin insansı öldürdü. Suriyelileri zalim Esed'e geri verecekmiş. Biz mazlumları zalime vermeyiz.

-Geçen hafta Bahçeli buraya gelmiş, benim ve partim adına ağır hakaretlerde bulunmuş. Bunların edepten nasibi yok. Edep Yahu! Edep Yahu. 99 seçimlerinde bir muhterem hanımefendi MHP'den milletvekili seçildi, başörtüsüyle. Talimat geldi 'Başını açsın' diye Bahçeli'ye. Bahçeli, o aziz Türk kadının başını açıp Meclis'e gönderdi. Kendi milletvekilinin onurunu korumaktan aciz olup talimatla baş açan, şereften bahsedebilir mi? Bahçeli daha kendi vekilinin şerefini koruyamıyor.

-'One minute dememizden rahatsız olan birileri, bunların kulaklarına fısıldıyor; siz tek başınıza iktidar olamazsınız ama bari bir araya gelip Ak Parti'yi durdurun. Dört yanlış bir araya gelip, bir doğruyu götürecekmiş.

-CHP'nin projesi çıka çıka bizim 15 sene önceki Stratejik Derinlik kitabının arka sayfasındaki Merkez Ülke tabiri çıktı. Yürüyen merdivene ters binen, kitabı da tersinden okur.