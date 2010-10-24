Davutoğlu: Kimse türbana direnmesin

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, türban tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bu demokratik dönüşümün bir sonucu. Hiç kimse buna direnmemeli. 5 - 10 sene buna direnebilirsiniz ama kaçamazsınız" dedi.

Davutoğlu bu yıl 7.'si düzenlenen Boğaziçi Konferansı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Davutoğlu konuşmasında türban sorunundan AB'ye katılıma ve İsrail ile ilişkilere kadar birçok konuya değindi.

Konuşmasından son günlerde gündemde olan "türban" sorununa da değinen Davutoğlu, "Bu demokratik dönüşümün bir sonucu. Hiç kimse buna direnmemeli. 5 - 10 sene buna direnebilirsiniz ama kaçamazsınız. Biz birimize saygı göstermek zorundayız. Hiçkimse laiklikle demokrasi arasında negatif bir bağlantı kurmaya kalkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı, AB'ye "adım at" çağrısında da bulundu.

Davutoğlu, "AB tarafında da bir karar verilmesi gerekiyor. Bu karara da yaklaşıldığını düşünüyorum. AB'nin atacağı küçük adımlarla Türk toplumunun düşünceleri pozitife dönecektir" diye konuştu.

Bakan Davutoğlu İsrail ile ilişkilerin ne zaman normalleşeceği sorusuna ise, "Buna hoşgörü gösteremeyiz. Uyarımızı yaptık. Onların bu sorumluluğu üstlenmesini bekliyoruz bu yükümlülüğü üstlenirlerse gereğini yerine getirirlerse o zaman ilişkilerimizi normalleştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.



