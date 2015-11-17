Davutoğlu kim için “Ben o adamı partiye sokmam” dedi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün milletvekilleri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak geçen toplantıda Davutoğlu’nun parti içerisinde bir kişinin görev aldıktan sonra yaşam tarzını değiştirdiği takdirde “Ben o adamı partiye sokmam” dediği öğrenildi. Milletvekillerini uyardığı belirtilen Davutoğlu’nun “Eğer şaibeli bir durum varsa bunun hesabını sorar, yollarımızı ayırırız. Bu konuda benden de hesap sorabilirsiniz” dediği iddia edildi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Davutoğlu milletvekillerine hitaben “Hiçbir şekilde kibir ve gurura kapılmayacaksınız. 7 Haziran sonuçlarını, 7 Haziran’ın mesajını unutursanız 1 Kasım’da verilen Oyun hesabını millet bizden 4 yıl sonra sorar. Yukardan bir dil kullanmayacaksınız. Hiçbir arkadaşımdan bunu görmek istemiyorum” dedi.



Türkiye’nin bir an önce normalleşmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Davutoğlu’nun, “Memleketin gerilime değil diyalog ve sükunete ihtiyacı var. Bunda da en önemli rol sizin” diyerek dikkatli açıklamalar yapmaları mesajı verdiği belirtildi.

"Gelin, benden hesap sorun"



Davutoğlu vekillerle buluşmasında en dikkat çekici mesajları ise “zenginleşme” konusunda verdi. AKP’nin üzerine, “yolsuzluk algısının” bırakılmak istediğini anlatan Davutoğlu, bu konuda tüm vekiller ve partililerden de dikkatli olmalarını istedi. Davutoğlu’nun, “Eğer bir parti görevlisi, görev aldıktan sonra evini, arabasını, yaşam tarzını değiştiriyorsa ben o adamı partiye sokmam. Eğer şaibeli bir durum varsa bunun hesabını sorar, yollarımızı ayırırız. Bu konuda benden de hesap sorabilirsiniz. Hanımın çalıştığı yer belli, benim ekonomik durumum belli. Buna rağmen farklı ekonomik bir değişim görürseniz gelin hesap sorun. Ben de sizden hesap soracağım” diyerek vekilleri uyardığı öğrenildi.



