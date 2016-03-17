Davutoğlu: Türkiye’de terörün yeni boyutları var; ne yapılması gerekiyorsa çalışma talimatı verdim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, mülteci krizi için Brüksel'e gitmeden önce yaptığı basın toplantısında "Terörün Türkiye'de yeni bir boyutu olduğunu" söyledi ve "Ne yapılması gerekiyorsa çalışma talimatı verdim" dedi.

Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu, fezlekeler konusunda ‘ucuz kahramanlık’ yaptı. Kılıçdaroğlu kaçamak yollara girdi. Bu dokunulmazlıkların tümünü kaldıralım, AK Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasından çekiniyor gibi ucuz kahramanlıklara kalkıştı" dedi.

Mülteci krizi hakkında Brüksel'de yapılacak olan toplantı konusunda da konuşan Davutoğlu, ""Türkiye’yi açık göçmen hapishanesi hale getirecek teklifleri kabul etmeyiz" diye konuştu.

AB-Türkiye Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Gerçekten gitmeden son dönemde kamuoyunda ciddi infiale sebep verebilecek şekilde teröre destek verebilecek açıklamalar söz konusu. Bütün süreç içerisinde muhalefetteki gelişmeleri gözlemleyeceğiz dedim. Bahçeli de açık destek vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu kaçamak yollara girdi. Bu dokunulmazlıkların tümünü kaldıralım, AK Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasından çekiniyor gibi ucuz kahramanlıklara karşılaştı.

"Bugün benim yaptığım teklif boşlukta oluşmuş bir teklif değil. Meydan okudular, üç parti de meydan okudu. Şimdi, ben başında bulunduğum Meclis Kurulu’ndan da eminim. HDP’nin yaptığı suçlar sebebiyle AK Parti’ye dönük suçlamalar yapıldı. Teröre destek veren milletvekili değil onların konusu. Kendi içlerinde teröre destek veren açıklamalar yapıldı onların içerisinde de.

"Meclis’te biz 1 Kasım seçimlerinden sonraki vaatlerimizi yerine getirdik. Yüzde 80 civarı. Reformlarımızı yerine getirdik. Sadece hükümetin çabalarıyla olmuyor bu, Meclis’in de çalışması lazım. Partilerin yaptığı gündem dışı konuşmalarla Meclis çalışamıyor. Vize muafiyetinin hayata geçirilebilmesi için düznelemelerin 1 Mayıs’a kadar bitmesi lazım. Her bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için saatlerimizi ayırmamız gerekecek. Terör açıklamalarıyla zaten gündemi meşgul eden milletvekilleri, bir de Meclis’in gündemini meşgul edecekler. Bunun önüne geçmek lazım. Fezlekeleri tek tek tartışıp, Meclis’i kilitlemek değil yapılması gereken. Bugün teklif ettiğim gibi bütün fezlekelerle ilgili dokunulmazlıkların kaldırıldığı ifadesini bir celsede yaparız herkes kabul ederse. Dolayısıyla hem teröre destek verenlerin cezalandırılması, biz değil, hukuk karar verecek buna da. Yargıya izin vereceğiz cezalandırılması için. Bu suretle yargıya izin vererek hukuki süreci işleteceğiz, Meclis’te vakit kaybetmeyeceğiz hem de AK Parti üzerine yapıştırılmak istenen korkuyorlar yaftasına karşı bizim hiçbir şeyden korkmadığımızı görecekler.

"Şimdi, bugünkü açıklamalar bazıları daha net, bazıları daha net değil. Gördüğüm şekilde kimse açık şekilde 'hayır' diyemiyor. Buna 'hayır' demek millet vicdanında karşılık bulmaz. Bahçeli’nin açıklamasında bulunan tek başına HDP’lileri yapalım, bu meydan okumayı, bizim getirmediğimiz bir konu değil. Birinin bu perdeyi indirmesi lazım, işte kaçınmıyoruz. Tek tek bu dosyaları incelememiz, HDP ile infale sebebiyet verecek eylemler konusunda HDP’lileri tek tek değerlendirmek dahi günlerimizi haftalarımızı alır. Dediğim yöntemle bir günde hepsi için dokunulmazlık zırhını kaldırırz herkes yargı süreci içinde adalet ne derse razı olur.

"Uluslararası standartlarda da bir hamledir, adımdır. Ve her şeyi açıkça tartışan demokratik bir ülke olduğumuz, Meclis’imizin itibarını güçlendiren bir hamle olacaktır. Sözü olan daha açık konuşmalıdır. Biz bu süreyi işletiriz. Herkes Meclis’te kimin oy kullandığını, kimin korktuğunu korkmadığını açık net bir şekilde görür. Şeffaf bir tablo ortaya çıkar.

"Türkiye’yi açık göçmen hapishanesi hale getirecek teklifleri kabul etmeyiz. Ege Denizi'yle illegal göçlerin olduğu bir denizden çıkarmak için, insan kaçakçılarını engelleyecek şekilde, Türkiye’nin buradaki göçmenleri alması, geçmiş göçmenleri alması, bunun karşılığında düzenli göç ile Avrupa’ya gitmesi. Vize serbestisinin haziran ayına çekilmesi, 3 milyar Euro daha alınması gibi şeyler doğal olarak yapılması gereken hususlar. Bu konularda Avrupa içinde zorluklar olduğunu görüyoruz. Fasıllar açılmasından diğer hususlara kadar. Samimiyetle Merkel’le de konuştuk, Tusk’la da konuştuk. Biz bu zorlukların farkındayız, onların da bunu anlaması lazım. Kendi aralarında değerlendiriyorlar, inşallah bu sefer gittiğimizde iyi bir netice alacağız.

"Türkiye’nin bir hususiyeti var ve dünyada hiçbir ülke yok bu anlamda belki de. Fransa’da terör gözlendi ama en azından sınırları itibariyle teröre komşu değil. Teröre komşu ülkeler var ama onlar da demokratik ülkeler değil. Başka bir ülke göremezsiniz ki hem terörle yan yana yaşıyor hem de demokratik ülke olarak yaşıyor. Şimdi biz bu çok yönlü terör tehdidine karşı karşıya kaldığımız zaman, ki yeni boyutlar taşıyor artık. 5 sene önce Irak sınırındaki boşlukla mücadele ediyorduk, şimdi Suriye sınırı da var. PKK varken şimdi DAEŞ var, tekrar hortlatılan DHKP-C var ve Kandil’de 10 terör örgütünü birleştiren bir yapı var. Bunları birleştiren gizli ellerin piyonları olanlar bugün Türkiye’de kaosu derinleştirmek istiyorlar. 4 seçim yaptık biz bu ortamda. Ne gerekiyorsa terörle mücadele için gerekli çalışmaları yapın dedim. Kesinlikle demokratik haklardan vazgeçmeyiz."