'Davutoğlu kazanırsa başkanlık gelir, başbakan olamaz, kaybederse istifa eder, başbakan olamaz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bingöl mitinginde Başbakan Ahnet Davutoğlu’na “Davutoğlu seçimi tamamlamadan burnu uzayacak Pinokyo’ya dönüşecek. Her gün yalan, çirkin iftira ile meydan meydan dolaşıyor. Bir Başbakan neden yalan konuşma ihtiyacı duyar? Yüzde 50 oyumuz var diyorlar. Madem yüzde 50 oyunuz var niçin HDP barajı geçmesin diye uğraşıyorsunuz?” dedi. Demirtaş, “Davutoğlu, seçimi kazanırsa başkanlık gelecek başbakan olamayacak, kaybederse istifa edecek başbakan olamayacak” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Demirtaş, partisinin Bingöl’de düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘Parayı saraylarda mı harcayacağız?’

“Bütün toplum olarak bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, mezheplerimizi, kimliklerimizi meydanlarda yuhalatanlara inat, paramızı pulumuzu çalıp meydanları kendine demokrasi alanı ilan edip bizlere daraltmaya çalışanlara inat, inancımızı sömürüp din tüccarlığıyla oy toplamaya çalışanlara, faşizme inat biz kardeşliğin ve halkların eşitliğinin yanında olacağız. Biz bu ülkede barışı sağlamanın teminatıyız.

“Ülkede alın teriyle çalışanlara para dağıtmayacağız da parayı saraylarda mı harcayacağız? Bunlar ülkenin bütün kaynaklarını kendilerine hak görüyorlar. Çiftçi, esnaf umurlarında değil. ‘Kaynak yok’ diyorlar ya, o da külliyen yalan. Dünya’nın en zengin ülkelerinden birinde yaşıyoruz.

‘Kimliklerimizi, inancımızı yuhalatıyorlar’

“Suriye’de yaşananlar, inanın ki HDP’nin sağduyulu tutumu, titizlikle koruduğu iç barış ortamı hassasiyeti olmasaydı, sadece AKP’nin bu politikalarına kalmış olsaydı maazallah birbirimize düşecektik. Mezhepçilik, ırkçılık, din sömürüsü onlarda. Herbirimizi kimliğimizden inancımızdan dolayı meydanlarda yuhalatıyorlar.

“Varsa yoksa AKP’li olmak önemli’ diyorlar. Ama bizim kimliklerimiz, inancımız, bizim seçtiğimiz bir şey değildir. Bunu bile sorguluyor meydanlarda yuhalatıyor. Bizler duyarlı olmazsak bunun oyunlarına düşsek inanın Suriye gibi oluruz. Eğer bugün Türkiye, Suriye gibi büyük bir felaketle karşı karşıya değilse bu HDP ve HDP’nin olgun siyaseti sayesindedir.

” ‘Suriye’deki savaşa nasıl dahil olabilirim’ diye Katar’la Suudilerle iş yapmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve Katar, Türkiye AKP’si iş birliği ile ‘Suriye’ye nasıl bir müdahale yayabiliriz’ tartışması sürüyor. Oysa Suriye’deki kardeşlerimizin bizden talepleri orada savaşı körüklemek değil, oradaki herkesin yanında olmaktır. Ama AKP taraf tutmuştur, orada akan kanın artmasına buradan gönderdiği silahlarla, TIR’lar dolusu IŞİD, El Nusra, El Kaide’ye gönderdiği silahlarla kanın akmasına vesile olmuştur.

‘AKP’de her gün birbirine satan satana’

“Biz birbirimizi sata sata birbirimizin üstüne basa basa bu günlere gelmedik. Paylaşarak bugünlere geldik. Bir de bunlara bakın. AKP’de her gün birbirine satan satana. Birbirinin omuzlarına çıka çıka maalesef ki iktidar saltanatını sürmeye çalışıyorlar. Şu anda AKP kurucularından kaç kişi var? Onların merkezi paradır.

‘7 Haziran’dan sonra hesap sorucular gelecek’

“Yalan söyleme konusunda utanmazlar, arlanmazlar. Yüzleri de kızarmıyor. Davutoğlu seçimi tamamlamadan burnu uzayacak Pinokyo’ya dönüşecek. Her gün yalan, çirkin iftira ile meydan meydan dolaşıyor.

“Bir Başbakan neden yalan konuşma ihtiyacı duyar? Yüzde 50 oyumuz var diyorlar. Madem yüzde 50 oyunuz var niçin HDP barajı geçmesin diye uğraşıyorsunuz? Madem HDP barajın altında hoş helal olsun. Buyurun. Onlar da farkında saltanat gidiyor. 7 Haziran’dan sonra hesap sorucular gelecek.

Çözüm süreci

“Çözüm süreci, çözüm masasının asla bozulmasına izin vermeyeceğiz. Asla bu ülkede savaşın başlamasına izin vermeyeceğiz. AKP’nin çark etmesine rağmen barışı sağlayacağız.”