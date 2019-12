-DAVUTOĞLU, KAŞGAR'DA KÜLLİYELERİ ZİYARET ETTİ KAŞGAR (A.A) - 28.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çin temasları çerçevesinde geldiği Kaşgar'da, Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip külliyelerini ziyaret etti. Sincan Uygur Özerk bölgesinin önemli kentlerinden Kaşgar'a sabah erken saatlerde gelen Davutoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kaşgarlı Mahmut Külliyesine, ardından Yusuf Has Hacip Külliyesi ile İdka Camii'ne gitti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaretleri sırasında orada bulunan vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi. Ziyaretlerinin ardından Kaşgar'ın önde gelenleri, Davutoğlu onuruna öğle yemeği verdi. Tarihte İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Kaşgar, Çin'in en batısında Sincan Uygur Özerk bölgesinin içinde yer alıyor. Yaklaşık 350 bin kişi olan Kaşgar nüfusunun büyük çoğunluğunu Uygur Türkleri oluşturuyor. Çin'in en büyük camisi olan 500 yıllık İdka Camii de Kaşgar'da bulunuyor. Kaşgar'a 90 kilometre uzaklıktaki Opal kasabasında yer alan Kaşgarlı Mahmut Külliyesi, büyük bir bahçe içinde yer alıyor. Bahçede Kaşgarlı Mahmut'un yaklaşık 4 metrelik heykeli dikkati çekiyor. -DAVUTOĞLU- Davutoğlu, İdka Camii'ni ziyaretinin ardından yaptığı kısa açıklamada, Çin gezisine bütün Türk dünyasının en önemli kültür merkezlerinden biri olan Kaşgar ile başladıklarını belirterek, Kaşgar'ın özellikle Karahanlılar döneminde iki büyük Türk düşünürünün yetiştiği bir kent olduğunu hatırlattı. Divanü Lugati't-Türk'ü ve Kutadgu Bilig'i ortaya koyan Kaşgarlı Mahmut ile Yusuf Has Hacip'in külliyelerini ziyaret ettiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti: "Çin seyahati birçok açıdan önemli. Kültürel, ekonomik ve siyasi açılardan önemli görüşmeler yapacağız. Seyahate bir anlamda kültürel olarak başladık. Kaşgar, Urumçi ve Şian'da Çin'in en önemli kültür merkezlerini ziyaret edeceğiz. Bir açıdan da ata yurdumuzu görmüş olacağız. Şanghay'ı ziyaret ettikten sonra da Pekin'e gidip siyasi görüşmeler yapacağız. Bütün unsurlarıyla Türk-Çin ilişkilerinin gelişmesi, Sincan Uygur Özerk bölgesindeki kardeşlerimizi rahatlatacak. Bizim onlara daha rahat ulaşmamızı, kaynaşmamızı sağlayacak, tarihin bizi ayırdığı noktadan tekrar birleşmemizi temin edici bir rol üstlenecek." Davutoğlu Kaşgar'daki temaslarını tamamlamasının ardından bugün Sincan Uygur Özerk bölgesinin başkenti Urumçi'ye geçecek.