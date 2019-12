-Davutoğlu: Kardeşlik kültürü öldürülemeyecek ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Kim ne yaparsa yapsın bu millet bölünmeyecek, asırlardır gelen kardeşlik kültürü öldürülemeyecek'' dedi. Bakan Davutoğlu, MÜSİAD, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen geleneksel Konyalı bürokratlar iftarına katılarak bir konuşma yaptı. Davutoğlu, ramazan ayının muhasebe ayı olduğunu söyleyerek, insanlık ve Türkiye adına neler yapıldığının da muhasebesinin yapılması gerektiğini kaydetti. Konya gibi köklü bir gelenekten gelen bir baş şehrin mensupları olarak her yıl bu muhasebeyi yaptıklarını belirten Davutoğlu, böyle yoğun ve hüzünlü bir yılın muhasebesinden de yüzlerinin akıyla çıkmak istediklerini bildirdi. İftar yemeğine gelirken şehit Rıfkı Damar'ın babası ile konuştuğunu söyleyen Davutoğlu, o babanın hissiyatını bu muhasebenin bir parçası yapmazlarsa bu ülkeye borçlarını ödememiş olacaklarını kaydetti. Davutoğlu, bütün şehitler için bir kez daha rahmet dilemek istediğini söyleyerek, ''Kim ne yaparsa yapsın bu millet bölünmeyecek, asırlardır gelen kardeşlik kültürü öldürülemeyecek'' dedi. Davutoğlu, kurulmuş tuzaklara karşı her türlü tedbiri alacaklarını da belirtti. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Bakan Davutoğlu, bugün kendileri iftar yaparken Suriyeli kardeşlerinin nasıl oruç tutacaklarını ya da yarın nasıl hayatta kalacaklarını düşündüğünü vurguladı. Bakan Davutoğlu, ''Biz bunların hepsini yürekten hissediyoruz ve o nedenle geceyi gündüze katarak, her türlü yöntemi kullanarak Suriye başta olmak üzere bütün komşu ülkelere, bölgeye barış, huzur gelsin diye, tarihte olduğu gibi bölünmeden yaşayalım diye çaba sarfediyoruz'' diye konuştu. Davutoğlu, Irak'ta yaşanan acıların Suriye'de yaşanmasını istemediklerini belirterek, son 8 ay içinde her düzeyde kötü senaryoların gerçekleşmemesi için her şeyi yaptıklarını, bu nedenle bugün muhasebe yaparken gönlünün rahat olduğunu kaydetti. Suriye konusunda yapılması gerekenleri bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyleyen Davutoğlu, gece gündüz çalışarak Suriye'yi iç çatışmaların, zulmün, karşılıklı husumetin arttığı bir ülke olmaktan çıkarmak için elden geleni yapacaklarını, gerekli uyarıları yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını bildirdi. Temaslarının sürdüğünü, en son BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüştüğünü aktaran Davutoğlu, bu konuyla ilgili her kesimin önce Türkiye'yi aradığını, bu tarihi sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydetti. Davutoğlu şunları söyledi: ''Suriye'ye dışardan bir müdahale olmasını istemiyoruz ama aynı zamanda mübarek ramazan ayında sivil halka bu şekilde bir operasyon yürütülmesini de kesinlikle kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ve durması için her türlü tedbiri de almaya kararlıyız. Bu bizim için bir kardeşlik hukuku meselesi, Türkiye'nin istikrar ve huzurunu ilgilendiren bir meseledir.'' Davutoğlu, Suriye'deki istikrarın Türkiye'nin de istikrarını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, bu nedenle (Türkiye'de terör varken Suriye ile neden ilgileniyorsunuz) diye soranların Türkiye ve bölgenin ne geçmişini ne de geleceğini anlayabildiğini kaydetti. Bakan Davutoğlu, ''Bu coğrafyanın üstünde oturanlar bu coğrafyanın hakkını vermek zorundalar'' diyerek, bu coğrafyadaki bir ülkenin zihninde aynı anda 10 mesele yoksa bu coğrafyanın bu ülkeyi yaşatmayacağını anlattı. Suriye, Irak, Libya, Yemen, Afrika, Balkanlar, Kafkaslar gibi bölgelerde bir Türk vizyonu bulunduğunu ve bulunacağını söyleyen Davutoğlu, hiçbir zaman herhangi bir ülke adına hareket etmediklerini, ancak bir olay karşısında en büyük güçler kendilerine danışma ihtiyacı hissediyorsa bunun Türkiye'nin gücünü gösterdiğini bildirdi. Davutoğlu herkesle konuşacaklarını, bundan da gocunmayacaklarını belirterek, ''Ama götürdüğümüz, taşıdığımız mesaj, yüreğimizde kurduğumuz rüya bizim rüyamızdır ve o da güçlü bir Türkiye öncülüğünde çevre bölgelere barış, huzur ve istikrar getirme rüyasıdır. Biz bu rüya ile büyüdük'' dedi. Bakan Davutoğlu, Somali'deki açlık krizi konusuna da değinerek, bu ülkelere yardım ederken küçük hesaplar peşinde olmadıklarını aktardı. Pakistan, Haiti depremlerinde de ilk yardım eden ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu meselelerin siyaset ötesi anlamları bulunduğunu, bu yardımların Türkiye'nin kendi bölgesine olan bir insanlık borcu olduğunu kaydetti.