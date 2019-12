-Davutoğlu: Kararı destekliyoruz BELGRAD (A.A) - 12.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği'nin bugün Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması, Şam yönetimine yaptırım uygulanması yönünde aldığı kararlarla ilgili, ''Arap Birliği bugün aldığı kararlarla doğru bir adım atmıştır, bu kararları destekliyoruz'' dedi. Bakan Davutoğlu, çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Arap Birliği'nin Suriye ile ilgili aldığı kararı değerlendirdi. Suriye kararı konusunda zaten Arap Birliği'yle çok yoğun ve süregiden istişareye dayalı bir ilişkilerinin olduğunu belirten Davutoğlu, ''Arap Ligi heyeti, bir süre önce Şam'a gitmeden önce Katar'da Genel Sekreter Nebil El Arabi ve Katar Başbakanıyla çok geniş görüşmeler yapmıştık. Ondan sonra da her önemli adım öncesi ve sonrasında karşılıklı görüşmeler yaptık'' dedi. Bugünkü toplantı öncesinde de Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Davutoğlu, bugün de toplantıyı müteakip tekrar kendisiyle görüştüğünü kaydetti. Genel Sekreter Nebil El Arabi'nin aldıkları kararları kendisiyle paylaştığına işaret eden Bakan Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Biz açıkçası Arap Birliği inisiyatifinin başarılı olmasını arzuluyorduk. Daha önce de bizim benzer inisiyatiflerimiz olmuştu. Bunu Arap Birliği'yle paylaşmıştık. Ama maalesef daha önce bizim inisiyatiflerimizde olduğu gibi Arap Birliği'nin çok iyi niyetli çabaları da Suriye yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Artık Suriye yönetiminin çok net bir mesajı algılaması lazım. Kendi halkıyla sıkıntı yaşayan kendi halkına karşı şiddet kullanan bir yönetimin meşruiyeti her yerde tartışılır.'' -''Suriye halkının haklı taleplerinin yanındayız''- Bakan Davutoğlu, Türkiye olarak Suriye yönetimiyle çok uzun iyi ilişkileri olduğuna dikkati çekerek, açık yüreklilikle de kendileriyle her şeyi paylaştıklarını vurguladı. Suriye'nin Arap Birliği'nin üyesi olduğunu, Arap Birliği'nin de bu ülkeyle kardeşçe sıkıntıları paylaştığını anlatan Bakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu tür iyi niyetli çabaların karşılıksız kalması neticesinde Arap Birliği'nin aldığı kararlar bizim de desteklediğimiz kararlar. Bunu da ben Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye ilettim. Birlikte bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Her konuyu birlikte istişare edeceğiz. Zaten 16 Kasım'da Fas'ta Türk-Arap Forumu var. Türkiye ile Arap ülkelerinin ortak dışişleri bakanları toplantısı olacak. O toplantıda bu konuları daha kapsamlı şekilde ele alacağız. Önemli olan burada Türkiye ile Arap Birliği arasındaki bu iş birliğinin sürmesidir. Arap Birliği'nin bugünkü kararları da Arap Birliği'nin tutumunun daha da netleşmekte olduğunu ortaya koyuyor.''