Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hastanede Covid-19 tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüştü.

Saadet Partisi'nin Twitter hesabından görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulmuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Karamollaoğlu'nun tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etmişti.