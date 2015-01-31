Davutoğlu: İzmir'de Başbakanlık ofisi açacağız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP İzmir İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada İzmir'de Başbakanlık Ofisi açılacağını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP İzmir İl Kongresi’nde konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ben İzmir'e dışişleri bakanı olarak geldiğimde şunu dedim: "İzmir bir ufuk şehridir"

Caka Bey'le Hasan Tahsin'i ayıramayacaksınız. İşte vatan işte vatan. Vatanın İstiklale kavuşması İzmir'ledir. Akdeniz Türk Gölü olduğunda bütün Akdeniz'e mesaj göndermiş. 19 yy. çağdaşlaşma hareketi başladığında İzmir yine öncülük etmiş. Demokrasimize İzmir hep öncülük etti. İzmir'e 26 milyarlık yatırım yaptık. İzmir'de CHP'nin zaafına rağmen İzmir'i Akdeniz'in incisi yapmaya karar verdik.

Gelirken bir karar aldım. Başbakanlığın Ankara dışında tek ofisi İstanbul'da var. Seçimden sonra bir ofis de İzmir'e açacağız. Bunu yapış sebebimiz şu: Güzel İzmir'imiz bu yerel yönetimlerden dolayı çok çekti. Ben ayda birkaç günümü İzmir'de geçireceğim.

İzmir bizim için ufuk şehridir. Sembol şehridir. Selçuklu'nun başkentinden doğmuş olan ben Konyalı Ahmet İzmir'i, İstanbul'u birbirine bağlayacağız.

CHP'ye bir Cumhuriyet dersi vermek gerek. Cumhur halk demektir. Cumhurdan kopuk olanlar Cumhuriyetçi olamaz.

Bizim zihniyetimizde Cumhur arasında ayrım yapmak yoktur. CHP Doğu Anadolu'da var mı? İç Anadolu'da yüzde 5 varlar mı? HDP İç Anadolu'da var mı? Yok.

Vatanımızın her köşesinde kim var? AK Parti. Ey CHP Anadolu'da Cumhur ile buluşmadan Cumhuriyetçilik yapılmaz.

Paralel çeteyle iş birliği yapanlar Cumhuriyetçi olamaz. Kılıçdaroğlu Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabildi mi? Bunlar Cumhurun karşısına çıkabildi mi? Biz biliriz ki milli irade her zaman yanımızda olmuştur. Ama en önemlisi kalbimizde olmuştur.

Cumhuriyet'i onurlu kılmak için 12 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. IMF'den borç isteyen bir ülek yok borç veren bir ülke var.

Bizim dönemimizde Cumhuriyetimiz hiçbir otoritenin önünde diz çöktü mü?

Milliyetçilik lafla olmaz. Vatanperverlik devletin gücü, şefkati ve iradesiyle olur. İzmir'den bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ocak ayında Savunma Sanayi İcra komitesini topladık. Cumhuriyetimizin onurunu savunmuş Hasan Tahsin'in torunları: Türkiye hibe silah alıyordu. Sayın Bahçeli'nin iktidarında tanklarını bile modernize edemiyordu. İsrail'e gönderiyordu. Bu mudur milliyetçilik.

Milli Savaş uçağımızın son tasarımına geçildi. 2023'te bu semalarda yüzde yüz Türk yapımı milli savaş uçağımız onurla uçacak.

Uzay teknolojisine geçiş için çok ciddi yatırımlar yaptık. Milliyetçilik ayrıştırma değildir. Biz bu vatandaşlık anlayışıyla o Filistinli babaya da sahip çıkacağız. Soydaşlarımız bizden yardım istediğinde onlara sahip çıkıyoruz.