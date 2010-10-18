-DAVUTOĞLU: İSTİKRAR VE REFAHI SAĞLAYACAĞIZ KUVEYT (A.A) - 17.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Ortadoğu ve Körfez bölgesinde politik istikrar ve ekonomik refahı sağlayacaklarını, bu konuda üst düzey siyasi seviyede güçlü bir bir niyet olduğunu'' söyledi. Davutoğlu, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog 2. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından KİK Genel Sekreteri Abdurrahman Hamad Al-Attiyah ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Dr.Muhammed Sabah Al-Salem Al-Sabah ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davutoğlu, toplantının Türkiye'nin dış politikasında ana stratejik diyalog toplantısı olduğunu ve önem taşıdığını söyledi. Türkiye ve KİK ülkelerinin bütün bölgesel konularda aynı hedeflere sahip olduklarını belirten Davutoğlu, Türkiye ve Körfez bölgesinin iki yükselen ekonomik bölge olduğunu dile getirdi. Çalışmalar neticesinde sağlıktan eğitime, turizmden enerjiye, ulaşımdan tarıma bir çok çalışma grubu kurduklarını anlatan Davutoğlu, ''Türkiye ve Körfez bölgesi bütün bu sektörlerde bütünleşmiş olacak. Tam bir Serbest Ticaret Anlaşması'na sahip olmak istiyoruz'' diye konuştu. Körfez'den Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bir demiryolu projesini ve tarım alanındaki projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getiren Davutoğlu, Körfez ülkelerinde Türkçe, Türkiye'de Arapça eğitim veren kurumların artmasını istediklerini, işbirliği için hem Türkçe hem de Arapça bilen gelecek nesillere sahip olunacağını ifade etti. Davutoğlu, ''Bu işbirliği, bölge için ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda bir model. Bölgemizde bu vizyonu yakalamamız için, politik istikrar ve ekonomik refah için ortak hedeflere ulaşmamız gerekli. İnşallah bölgede politik istikrar ve ekonomik refahı sağlayacağız. Bu konuda yüksek düzeyde siyasi seviyede güçlü bir bir niyet var'' ifadelerini kullandı. Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Dr.Al Sabah da, toplantı çerçevesinde Türkiye ile KİK arasındaki stratejik ilişkileri görüştüklerini, çalışma planı ve çalışma gruplarının kurulmasını onayladıklarını kaydetti. Bununla birlikte bölgesel konularda da görüştüklerine işaret eden Al Sabah, İsrail'in tutumuna karşı Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını kaydetti. Şeyh Dr. Muhammed El Sabah, ''KİK ülkeleri olarak Türkiye'nin bilgece tavırlarının yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz'' dedi. Bir gazetecinin, ''KİK ülkeleri bölgede Türkiye'nin oynadığı role büyük önem veriyor. Bu İran'ın bölgede oynadığı rolün önüne geçmesi için mi?'' şeklindeki sorusu karşısında Al Sabah, ''Türkiye sadece Körfez ülkeleri için değil, bütün Araplar için önemli. Türkiye kardeş ve müttefik bir ülke. Türkiye'nin bölgede oynadığı rol çok pozitif bir roldür ve her zaman Arapların yanında durmuştur'' diye konuştu. KİK Genel sekreteri Al Attiyah da, toplantıda karşılıklı bir çok konuda mutabakata vardıklarını, çalışma gruplarının kurulmasına onay verdiklerini söyledi. Al Attiyah, ''Eğitim, kültür, çevre, yatırım ve ticaretle ilgili konulara çalışma gruplarına önem verdik. Bu çalışma gruplarında, aramızda oluşan pozitif ortamdan dolayı müşterek bir başarı elde edilmesini ümit ediyoruz'' dedi. Bölgeyi ilgilendiren konuların da görüşüldüğüne dikkati çeken El Atiyah, bu konularla ilgili kararın yarın yapılacak basın toplantısında paylaşılacağını söyledi. El Atiyah, bir sonraki toplantının ise Türkiye'de olacağını bildirdi.