Davutoğlu: İsrila'le önümüzdeki hafta görüşmeler var

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki hafta tazminat konusunda İsrail ile görüşmeler olacağını söyledi.

Türk-Arap Ekonomik Forumu için İstanbul'da bulunan Davutoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail'in geçtiğimiz ay Mavi Marmara baskınında dokuz Türk'ün hayatını kaybetmesiyle ilgili özür dilemesinin ardından önümüzdeki hafta tazminat görüşmelerinin yapılacağını bildirdi.

Daha önce İsrail'den bir heyetin bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

Basınta görüşmeler için 11 Nisan tarihi de zikredilmişti.